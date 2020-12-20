罷中二階未達門檻擬放棄補件 陳致中：謙卑聆聽每位市民意見

罷中團體可能放棄二階補件，陳致中表示謙卑聆聽每位市民意見。（記者王榮祥翻攝）

2020/12/20 19:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷免高市議員陳致中第二階段連署，有多達1.3萬份連署書遭中選會剔除，罷中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪今透露可能放棄罷免行動，明天將正式宣布決定；陳致中對此指出，抱持最大謙卑之心，聆聽每位市民意見。

發起罷免民進黨高市議員陳致中團體「鎮港除蟲隊」11月2日宣布二階連署達標，已將2萬9000多份連署書（門檻2萬8062人）送件到高雄市選委會；但經高市選委會12月9日查對結果，原連署人數計2萬9018人，不合規定依法應刪除計1萬3373份，經刪除後連署人數為1萬5645人，不足規定人數1萬2417人，應在10天（12月22日前）內補提。

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鎮港除蟲隊︰明正式宣布放棄罷免行動

「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪今向媒體指出，這幾天募得約3000份連署書，但也不會送交選委會，明天將發正式聲明宣布放棄罷免行動，對於民意只能選擇接受。

郭倫豪分析，該選區選民結構本就綠大於藍、約7比3，扣除15萬人不參與罷免，只剩下5萬人，要湊2.9萬份連署書本來就是辛苦的事。

陳致中對此指出，每天起床都以戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行工作，願接受最嚴格的鞭策與淬煉，也期許自己從中學習、改錯與成長，嚴格的檢驗即是進步的推進力！

陳致中認為，民意代表隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見，他也會持續努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，絕不辜負鄉親的託付。

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