為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷中二階未達門檻擬放棄補件 陳致中：謙卑聆聽每位市民意見

    罷中團體可能放棄二階補件，陳致中表示謙卑聆聽每位市民意見。（記者王榮祥翻攝）

    罷中團體可能放棄二階補件，陳致中表示謙卑聆聽每位市民意見。（記者王榮祥翻攝）

    2020/12/20 19:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕罷免高市議員陳致中第二階段連署，有多達1.3萬份連署書遭中選會剔除，罷中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪今透露可能放棄罷免行動，明天將正式宣布決定；陳致中對此指出，抱持最大謙卑之心，聆聽每位市民意見。

    發起罷免民進黨高市議員陳致中團體「鎮港除蟲隊」11月2日宣布二階連署達標，已將2萬9000多份連署書（門檻2萬8062人）送件到高雄市選委會；但經高市選委會12月9日查對結果，原連署人數計2萬9018人，不合規定依法應刪除計1萬3373份，經刪除後連署人數為1萬5645人，不足規定人數1萬2417人，應在10天（12月22日前）內補提。

    鎮港除蟲隊︰明正式宣布放棄罷免行動

    「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪今向媒體指出，這幾天募得約3000份連署書，但也不會送交選委會，明天將發正式聲明宣布放棄罷免行動，對於民意只能選擇接受。

    郭倫豪分析，該選區選民結構本就綠大於藍、約7比3，扣除15萬人不參與罷免，只剩下5萬人，要湊2.9萬份連署書本來就是辛苦的事。

    陳致中對此指出，每天起床都以戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行工作，願接受最嚴格的鞭策與淬煉，也期許自己從中學習、改錯與成長，嚴格的檢驗即是進步的推進力！

    陳致中認為，民意代表隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見，他也會持續努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，絕不辜負鄉親的託付。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    助推動罷免綠營民代 國民黨中央下令地方動員
    2020/12/19 08:16

    助推動罷免綠營民代 國民黨中央下令地方動員
    罷免陳致中恐難補萬份連署 發起團體坦言未獲前鎮小港選民認同
    2020/12/17 13:13

    罷免陳致中恐難補萬份連署 發起團體坦言未獲前鎮小港選民認同

    高雄要不要成立資訊局？陳其邁：應該要 但目前32局處已滿
    2020/11/24 09:38

    高雄要不要成立資訊局？陳其邁：應該要 但目前32局處已滿
    「罷中」二階2.9萬份連署交卷 陳致中︰以謙卑心尊重每位市民
    2020/11/02 21:04

    「罷中」二階2.9萬份連署交卷 陳致中︰以謙卑心尊重每位市民
    罷中第一階段過關 陳致中：平常心面對
    2020/08/27 19:48

    罷中第一階段過關 陳致中：平常心面對

    【投資診斷】國人4大投資症狀 存投組幫你解
    政治今日熱門
    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判
    2020/12/20 08:49

    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工
    2020/12/20 10:32

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐
    2020/12/20 10:11

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐 影片

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？
    2020/12/20 10:08

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播