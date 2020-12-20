蘇、蔡出席新北屏東同鄉會餐敘 總統肯定蘇揆政績

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌共同出席新北屏東同鄉會會員大會。（圖由民眾提供）

2020/12/20 16:16

［記者賴筱桐／新北報導］新北市屏東同鄉會今天在中和區晶豪樓餐廳舉辦會員大會，屏東出身的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌皆受邀出席，但場內未開放媒體採訪，行程相當低調。與會的民進黨新北市議員張志豪轉述，蔡英文在台上對蘇貞昌的政績讚譽有嘉，肯定行政院團隊在政府總體經濟、防疫成績與內政處理的表現有目共睹。

蔡英文致詞表示，她每次在新北選舉成績都不錯，得票數很好，感謝屏東同鄉會全力相挺、支持，她曾在選前承諾，「我一定會以總統身分回來」，今天特地出席活動，向在場鄉親致謝。

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蔡英文說，上任之後政府很忙碌，尤其是這1年來不簡單，台灣社會穩定、疫情得到控制以及經濟成長，都是靠行政院團隊打拚、努力，在關鍵時刻做出正確的決定，她請台下鄉親給予蘇貞昌熱烈的掌聲。

張志豪表示，總統和蘇貞昌都是屏東人，現場氣氛熱絡，總統在台上讚賞蘇貞昌的政績，不管是政府總體經濟表現、防疫成績以及內政處理，大家都有目共睹，肯定蘇貞昌戮力從公的成果。

張志豪說，蘇、蔡今天上午一起參加南迴鐵路電氣化通車典禮，總統也向屏東同鄉會成員報告，這是地方期待已久的交通建設，以後屏東人可以有一條快速、便捷、安全的鐵路直達台東。

蔡英文總統在台上肯定行政院長蘇貞昌的政績。（圖由民眾提供）

行政院長蘇貞昌出席新北屏東同鄉會會員大會。（圖由民眾提供）

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