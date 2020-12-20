被傳辭國民黨副祕 李彥秀幕僚澄清︰家庭因素請假2至3個月

李彥秀幕僚今澄清，李沒有要離職，只是因為家庭因素要請假。（資料照）

2020/12/20 15:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副秘書長李彥秀傳出請辭，被解讀為不想捲入明年的國民黨主席之戰，不過，李彥秀幕僚今澄清，李沒有要離職，只是因為家庭因素要請假。

據了解，李彥秀已經跟國民黨主席江啟臣報備，要飛往美國看女兒，將會請2到3個月的長假，也無所謂的將專任副秘書長改成義務職的情況，目前只是請假。

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