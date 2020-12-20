為成立F-16維修中心打底 空軍︰盼先縮短組件維修期程

國防部表示，空軍將優先建立送美回修組件的廠級維修能量，檢討「高故障、高單價、長交期」等「三高」品項縮短維修期程，未來則在國內軍民航空產業整合，共同完成F-16戰機維修中心建置。（資料照）

2020/12/20 15:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國有意強化F-16戰機後勤保修能量，未來將以成立F-16戰機亞太地區維修中心為目標。對此，民眾黨立委張其祿對此計劃向行政院提出書面質詢，國防部就此回覆，空軍將優先建立送美回修組件的廠級維修能量，檢討「高故障、高單價、長交期」等「三高」品項縮短維修期程，未來則在國內軍民航空產業整合，共同完成F-16戰機維修中心建置。

我國現就141架F-16 block20戰機進行升級，並在2026年以前迎來66架F-16V block70戰機，屆時，空軍將擁有207架F-16戰機，成為亞太地區的「大戶」。行政院長蘇貞昌也曾表示，漢翔公司與美商洛馬簽署策略合作協議書，將促成我國成為F-16戰機亞太地區維修中心。

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根據行政院「質詢資訊管理系統」揭露資訊，張其祿近期就此案向行政院提出質詢，要求政院說明如何爭取亞洲區維修、翻修訂單，並呼籲行政院制定完整計畫研究。

對此，國防部回應表示，國防部配合經濟部盤點國內產業能量，以不重複投資原則，輔導國內航空產業整合分工，同步挹注政府資源，於今年7月15日選定漢翔公司為主辦廠商，並於8月28日由總統主持揭牌儀式，開始運作。而全球計新加坡、南韓、荷蘭、挪威及以色列等國，依機隊規模、國防產業能量及美國地緣戰略等因素，獲F-16戰機原廠不同程度廠級維修能量授權，均以能即時滿足機隊妥善及作戰需求為優先考量目標。

國防部表示，我國兼具機隊規模大、位處亞太地區樞紐等優勢，故維修中心應優先確保空防戰力，再逐步吸納亞太訂單，提升整體效益。

國防部表示，空軍現階段將優先建立送美回修組件廠級維修能量，已檢討「高故障、高單價、長交期」等「三高」品項，由主辦廠商漢翔公司整合華航、長榮、亞航、晟田、寶一及駐龍等26家民間產業共同籌建能量，期縮短維修期程，滿足空軍機隊需求，確保空防戰力不墜。

國防部說，未來在經濟部主導下，國防部全力配合國內軍民航空產業整合，共同完成F-16戰機維修中心建置，期以在地產製維修，縮短交期，降低成本，提升機隊妥善，以鞏固空防戰力；後續由經濟部協助廠商加入全球供應鏈，持續擴大能量，吸納亞太地區同型機訂單，逐步達成F-16戰機亞太維修中心的願景。

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