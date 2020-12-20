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    美再次主動揭露軍艦通過台海 蘇紫雲：傳遞執行印太戰略承諾

    美國海軍第七艦隊伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）昨日通過台灣海峽。（圖擷取自第七艦隊官網）

    美國海軍第七艦隊伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）昨日通過台灣海峽。（圖擷取自第七艦隊官網）

    2020/12/20 13:38

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍第七艦隊昨主動公布訊息，柏克級飛彈驅逐艦馬斯廷號昨航經台灣海峽，這已是美艦今年第12度航經台海。軍事學者蘇紫雲分析，美軍自去年開始，只要美艦通過台海，就會透過臉書或是官網公布訊息，這屬軍事公眾外交（Military Public Diplomacy）作為，傳遞給區域內的各國民眾瞭解，美國執行開放自由的印太戰略的承諾。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，美軍透過臉書等社群媒體以及官網直接公開，美國軍艦通過台灣海峽的訊息，約略是自去年開始「高調化」和公開，這樣的作為是要讓印太區域內的一般民眾，可以接受到美軍的訊號，因為以往若透過各國的大眾媒體報導，可能特定國家不會報導、或是扭曲訊息。

    蘇紫雲說，美軍透過高調化的公開訊息，傳遞執行開放自由的印太戰略的訊號，也代表美國對區域的國家有承諾，美軍會執行對台灣相關的義務。

    國防院中共政軍與作戰概念研究所學者舒孝煌受訪指出，美軍公開軍艦通過台海，也符合美國今年的做法，在各種文件公開提到台灣的價值和重要性，同時也多少與中共最近過度的軍事擾台行動，和「戰狼外交」招惹到許多美國盟國有關，因此美國也將軍事行動公開，作為反制。

    舒孝煌表示，美軍行動具政治和軍事兩種意涵，政治上是宣示美軍在亞太地區的存在，維護區域穩定、對盟國安全承諾，也包括台灣；軍事上是反制中共海軍的活動，並宣示中共海軍並未阻止美國海軍在此區域的部署。

    此外，舒孝煌說，美軍同時也是訓練在這個區域的作戰，包括瞭解航道及海域環境，還有指管系統的通聯等，因為同時間可能有美軍其他飛機經過等。

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