為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    點名蔡適應護航萊豬 羅智強︰發動粉絲灌爆蔡臉書「懸崖勒豬」

    台北市議員羅智強，今天在臉書要粉絲參加「每日1立委留言+1」行動，今天先點名民進黨基隆立委蔡適應，藍粉湧入蔡臉書留言「懸崖勒豬」。（資料照）

    台北市議員羅智強，今天在臉書要粉絲參加「每日1立委留言+1」行動，今天先點名民進黨基隆立委蔡適應，藍粉湧入蔡臉書留言「懸崖勒豬」。（資料照）

    2020/12/20 12:35

    〔記者郭安家／台北報導〕立法院24日將對萊克多巴胺豬肉進口案進行表決大戰，立法院國民黨團預計23日開始48小時甲級動員，而臉書粉絲擁有110萬個讚的國民黨台北市議員羅智強，今天則在臉書要粉絲參加「每日1立委留言+1」行動，今天先點名民進黨基隆立委蔡適應，藍粉紛紛湧入蔡臉書留言「懸崖勒豬」；羅智強透露，明天要點名民進黨台北市立委吳思瑤，呼籲綠委24日別出席表決。

    對於為何選上蔡適應？羅智強說，北有蔡適應，中有蔡其昌，立法院中，這北中雙蔡，是護航萊豬最囂張的2位立委，而這次的萊豬案得以在11月24日闖關出委員會，蔡適應居功厥偉，民進黨有46席立委，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，包括蔡適應；當時連吳思瑤都以屏東考察為由，不敢去投票。

    羅智強批評，有這種背叛基隆人付託，背叛基隆人食安的立委，是基隆人之恥，請大家到蔡適應的臉書留言蓋樓「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，讓蔡適應聽見人民的怒吼，如果敢投下同意票，那麼請小心基隆人割萊委的怒火，第一個就會燒向蔡適應。

    羅智強受訪酸說，蔡適應臉書過去常常留言是個位數，截至今天中午為止，蔡適應臉書已達800篇留言，他不收廣告費，蔡適應也不用謝謝他幫忙創造10倍到100倍的留言聲量。

    羅智強表示，他明天將點名吳思瑤，但並沒有一定要把吳思瑤罷免的意思，呼籲吳不要護航萊豬，「否則的話是她罷免她自己！」經調查，台北市有7成民意反對萊豬，呼籲吳不要辜負選民所託，24日別出席萊豬表決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公布綠委電話、教戰守則 藍委號召致電反萊豬
    2020/12/19 15:47

    公布綠委電話、教戰守則 藍委號召致電反萊豬
    立院24日表決萊豬法案 游錫堃：不要再帶內臟 應理性問政
    2020/12/19 11:36

    立院24日表決萊豬法案 游錫堃：不要再帶內臟 應理性問政
    聲援蘇偉碩 羅智強明天要向警方「自首」
    2020/12/17 18:24

    聲援蘇偉碩 羅智強明天要向警方「自首」
    推動罷免吳思瑤 羅智強稱兩天增粉3.2萬
    2020/12/02 09:22

    推動罷免吳思瑤 羅智強稱兩天增粉3.2萬
    國民黨丟豬內臟還不夠 羅智強宣稱要「罷免挺萊豬立委」
    2020/11/30 22:19

    國民黨丟豬內臟還不夠 羅智強宣稱要「罷免挺萊豬立委」

    【投資診斷】國人4大投資症狀 存投組幫你解
    政治今日熱門
    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判
    2020/12/20 08:49

    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工
    2020/12/20 10:32

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐
    2020/12/20 10:11

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐 影片

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？
    2020/12/20 10:08

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播