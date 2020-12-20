點名蔡適應護航萊豬 羅智強︰發動粉絲灌爆蔡臉書「懸崖勒豬」

台北市議員羅智強，今天在臉書要粉絲參加「每日1立委留言+1」行動，今天先點名民進黨基隆立委蔡適應，藍粉湧入蔡臉書留言「懸崖勒豬」。（資料照）

2020/12/20 12:35

〔記者郭安家／台北報導〕立法院24日將對萊克多巴胺豬肉進口案進行表決大戰，立法院國民黨團預計23日開始48小時甲級動員，而臉書粉絲擁有110萬個讚的國民黨台北市議員羅智強，今天則在臉書要粉絲參加「每日1立委留言+1」行動，今天先點名民進黨基隆立委蔡適應，藍粉紛紛湧入蔡臉書留言「懸崖勒豬」；羅智強透露，明天要點名民進黨台北市立委吳思瑤，呼籲綠委24日別出席表決。

對於為何選上蔡適應？羅智強說，北有蔡適應，中有蔡其昌，立法院中，這北中雙蔡，是護航萊豬最囂張的2位立委，而這次的萊豬案得以在11月24日闖關出委員會，蔡適應居功厥偉，民進黨有46席立委，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，包括蔡適應；當時連吳思瑤都以屏東考察為由，不敢去投票。

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羅智強批評，有這種背叛基隆人付託，背叛基隆人食安的立委，是基隆人之恥，請大家到蔡適應的臉書留言蓋樓「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，讓蔡適應聽見人民的怒吼，如果敢投下同意票，那麼請小心基隆人割萊委的怒火，第一個就會燒向蔡適應。

羅智強受訪酸說，蔡適應臉書過去常常留言是個位數，截至今天中午為止，蔡適應臉書已達800篇留言，他不收廣告費，蔡適應也不用謝謝他幫忙創造10倍到100倍的留言聲量。

羅智強表示，他明天將點名吳思瑤，但並沒有一定要把吳思瑤罷免的意思，呼籲吳不要護航萊豬，「否則的話是她罷免她自己！」經調查，台北市有7成民意反對萊豬，呼籲吳不要辜負選民所託，24日別出席萊豬表決。

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