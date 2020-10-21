國防部：教召擬加薪1.5倍 8年4訓每次14天

國防部「提升後備戰力」報告今天送抵立院，針對教育召集人員薪資，可檢討調增1.5倍；另外，每人8年內最多召訓4次，每次訓練14天。（資料照）

2020/10/21 23:10

〔中央社〕國防部「提升後備戰力」報告今天送抵立院，針對教育召集人員薪資，報告指出，因應延長後備軍人編管年限與增加訓練天數政策，薪資可檢討調增1.5倍；另外，每人8年內最多召訓4次，每次訓練14天。

國防部長嚴德發明天將以「提升後備戰力」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，這份報告在今天已送抵各立法委員辦公室。

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報告內容指出，為使常後一體，後備部隊各類型旅的編制、專長均按常備部隊標準，統一檢討修訂，以滿足防衛作戰「打的需求」；另外，為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召的人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」 原則召訓。

國防部表示，解除編管8年政策，並非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部、且未受召訓人員，納入編管，以符合公平；其餘8年內曾受召的人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。

國防部也指出，因應延長後備軍人編管年限與增加訓練天數的政策，有關教召期間的待遇、福利、保障及企業優惠等措施也應同步調整，如薪資可檢討調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，以利達到「廣儲後備」目標。

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