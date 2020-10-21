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    陳同佳案》港府批台灣無理取鬧 政院反擊：情緒字眼無助伸張正義

    陳同佳案，香港保安局長李家超批台灣無理取鬧，行政院發言人丁怡銘反擊表示情緒字眼無助伸張正義，盼港府正視我方提出的司法互助要求。（資料照）

    陳同佳案，香港保安局長李家超批台灣無理取鬧，行政院發言人丁怡銘反擊表示情緒字眼無助伸張正義，盼港府正視我方提出的司法互助要求。（資料照）

    2020/10/21 18:02

    〔記者李欣芳／台北報導〕香港保安局局長李家超今天表示，一直希望台灣殺人案嫌疑犯陳同佳盡快赴台，若陳同佳出外辦證，警方不會阻礙，但李家超批評台灣將司法互助當成陳同佳赴台的前提，是「製造障礙、無理取鬧」。對此，行政院今天傍晚回應說，港府諸多情緒性的字眼，對於為受害港人伸張正義毫無助益，香港既然不辦，台灣來辦。

    行政院發言人丁怡銘表示，港府諸多情緒性的字眼，對於為受害港人伸張正義毫無助益。我們還是要重申，台灣是主權獨立國家，有政府、有法治。此案是香港人殺香港人，人已經逃回香港，香港和台灣都有管轄權，香港如果要辦，台灣一定提供完整資訊給港府，香港既然不辦，台灣來辦。

    不過，丁怡銘說，若要台灣來辦，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，希望港府正視我國政府對於司法互助的要求，台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

    港男陳同佳前年2月間來台旅遊，殺害同行女友潘曉穎後潛逃回港，至今未來台投案，承辦本案的士林地檢署曾提出3次司法互助，卻遭港府已讀不回，潘曉穎母親昨天向港府遞交公開信，希望港府快點釋放陳同佳，並將香港調查所得證據交給台方，讓他盡快投案。

    李家超今天出席立法會會議後接受媒體聯訪，他表示非常了解潘母沉痛的心情，也一直希望陳同佳能盡快赴台投案接受法律制裁。

    不過，李家超重申目前沒有法律容許香港與台灣進行司法協助，批評台灣以此為接收通緝犯的前提是「製造障礙」及「無理取鬧」，並舉例指2016年荃灣石棺藏屍案中，港台兩方也曾就遞解及接收疑犯有過警務合作，形容現在只欠台灣批准陳同佳入境的「東風」，之後兩地就可以展開商討警務合作。

    李家超並批台灣具政治考量，指陳的律師已與台方設立的單一窗口多次聯繫，但未獲回應，揶揄台方「連窗口都打不開」。

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