何志偉嗆徐國勇下台 中常委輪番砲轟

民進黨立委何志偉（中）21日舉行「保健食品變詐騙食品，假的死不了所以就不管？」記者會指出，一頁式廣告詐騙越來越多，盜用名人肖像、商標，賣的卻是仿冒品，受害案例隨處可見，呼籲政府不該輕忽。（記者廖振輝攝）

2020/10/21 15:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委何志偉今上午為了保健食品詐騙案召開記者會，還嗆若處理不彰內政部長徐國勇應下台，此舉引爆黨內不滿，在民進黨中常會輪番砲轟何「憑什麼要部長下台？」「只想成就自己」，何會中為思慮不周道歉，總統蔡英文最後緩頰，執政團隊都是一個整體，應團結一起向前。

何志偉今上午於立法院召開記者會，指詐騙集團透過「一頁式廣告」詐騙猖狂，呼籲相關單位能重視網路詐騙，他更向內政部長徐國勇嗆聲，「你光吃個姑婆芋嘴巴、臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有沒有過敏物質」，要求盡速處理網路詐騙案，若沒成效應下台。

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何志偉在前兩週中常會才因提出「美豬進口總量管制」遭黨內砲轟，今再嗆黨內官員下台，引發黨內爭論。中常委黃承國今會中率先開砲，質疑何志偉作為立委，憑什麼要部長下台？

立法院民進黨團書記長莊瑞雄指出，政院代表政委黃致達也在場，何志偉在記者會所指的案子牽涉經濟部等其他部會，黨團和政院有很多溝通管道，何志偉嗆自家部長下台的，是否只想成就自己？何況國民黨日前才要農委會主委陳吉仲下台，甚至最近提出倒閣。

不少中常委也跟進發言，民代會接受民眾第一線反應，但黨內應該團結一致，盡力溝通。

在中常會輪番發言後，何志偉會中坦言，自己思慮不周，為此道歉。

聽完常委發言後，蔡總統緩頰表示，這個事情，大家也都充分交換意見，她想執政是希望讓這個國家更好，讓我們執政團隊可以好好的做事。當然，她也可以理解，執政有時候會有沒有特別去注意的地方，立委的提醒也是好事，但是我們畢竟都是執政黨的團隊，總是多抱著一種努力、提醒的心情，來對應我們的行政團隊。另外一方面，黨團成員的問政應該有什麼樣的態度或者應該注意的事情，她想黨團應該可以相互之間提醒。

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