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    避免濫用「思覺失調」脫罪 專家籲增加虛偽主張代價

    立法院司法及法制委員會21日召開「勿讓思覺失調成為司法與治安破口—如何有效修法建構司法正義與社會安全網」公聽會。（記者廖振輝攝）

    立法院司法及法制委員會21日召開「勿讓思覺失調成為司法與治安破口—如何有效修法建構司法正義與社會安全網」公聽會。（記者廖振輝攝）

    2020/10/21 14:54

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對近年來「思覺失調」似乎變成許多嫌犯主張無罪的理由，宛如「免死金牌」等爭議，中華人權協會理事陳建宏表示，很多不是「思覺失調症」的病人，他濫用這個名稱企圖脫罪，導致疾病被污名化，應導向正軌，讓真正罹患疾病的人可以獲得治療跟對待；他也建議，針對濫用者，應增加其虛偽主張的代價，已收嚇阻之效。

    立法院司法及法制委員會今邀集學者專家以及司法院、法務部、衛福部等部會代表，召開「勿讓思覺失調成為社會安全破口」公聽會，針對如何有效修法建構司法正義與社會安全網等議題進行討論。

    陳建宏指出，目前司法實務上，最多人拿來做抗辯的，就是「思覺失調」，許多人提到，相關案件的被害人很可憐，但就協會的觀感是，他之所以變得可憐，並非因為此疾病，而是很多不是「思覺失調症」的病人，為了脫罪，濫用這個名詞作為抗辯，導致該疾病被污名化，造成社會的誤解。

    陳建宏說，如何讓這些人不敢濫用這名稱，導向正軌，讓真正生病的人可以獲得合理的治療和對待，也避免增加檢察官、法官、醫療專業者的負擔，這很重要。參考各國案例，若謊稱有精神疾病做抗辯，後續必須接受治療，你有可能比在監獄裡關得更久，藉此，被告及其律師就會審慎考慮是否以此作為抗辯主張。

    此外，針對刑法第87條中，監護期間以5年為限，是否應避免期間限制？身心診所院長楊聰財認為，監護處分不是處罰，而是保安處分，不應設有期間上限，而是應治療到再犯風險降低，這需專業醫療團隊評估。東吳大學法學院教授蕭宏宜則說，受監護的病患若有出院需求或權利受損，應有審查和救濟機制。

    中華警政協會研究學會秘書長許福生建議，可以將監護期間提高到10年，每年若要延長要不斷審查，且要有專業精神病院的配合；另，也不是只修87條，相關的處所、程序、評估等，這些將來都會被大法官不斷地檢視。時力立委王婉諭說，監護處分不是只有年限延長的問題，應適當分流，以回歸社會為目標。

    高雄大學特聘教授張麗卿則認為，監護期間不宜改為沒有時間限制，應符合比例原則，德國對此有很嚴格的配討措施來保障人權；現行第1次採5年，符合精神疾病治療的黃金期間，建議可再加上2次3年的延期監護，最長11年，若仍無法改善，再以其他方式替代，考量社區福利機構的銜接。

    而就司法精神病院的設置，與會的專家學者大多樂觀其成；民進黨立委劉世芳表示，希望不要直接叫「司法精神病院」，大家一看就知道是犯罪又有精神病；至於法務部尋求地點，建議參酌退輔會，在各地有地方醫院，也許有閒置空間，稍微整修來處理，若等地目變更可能是10年的事，這樣不妥。

    中華人權協會理事陳建宏。（記者謝君臨翻攝）

    中華人權協會理事陳建宏。（記者謝君臨翻攝）

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