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    國民黨辦台灣光復紀念活動被抹紅 江啟臣︰荒謬、昧於事實

    國民黨主席江啟臣今表示，國民黨辦台灣光復紀念活動理所當然，卻被抹紅成與對岸隔海唱和，這種抹紅完全是昧於事實。（資料照）

    國民黨主席江啟臣今表示，國民黨辦台灣光復紀念活動理所當然，卻被抹紅成與對岸隔海唱和，這種抹紅完全是昧於事實。（資料照）

    2020/10/21 14:56

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨將舉辦台灣光復75週年系列紀念活動，國民黨主席江啟臣今表示，國民黨辦台灣光復紀念活動理所當然，卻被抹紅成與對岸隔海唱和，這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。

    國民黨本週將舉辦台灣光復75週年系列活動，江啟臣今在國民黨中常會上表示，國民黨不但要慶祝台灣以及澎湖群島終結殖民統治，更要緬懷台灣抗日英雄在日據時代反抗殖民威權的奉獻。不但要記取帝國主義侵略的教訓，更要思索台灣先民在日據時期對於民主的追求與努力。

    江啟臣表示，明天在國家政策研究基金會，國民黨將邀請專家學者，一同回顧檢視中華民國在台灣的足跡，展望台灣未來發展的道路。10月25日下午也將在隔壁的中影八德大樓3樓演講廳，舉辦紀念音樂會，邀請各界出席參加。

    江啟臣指出，中國國民黨領導下的中華民國在抗戰勝利後光復了台灣，紀念台灣光復理所當然。然而民進黨執政時刻意忽略這件重要的史實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權。國民黨現在雖然在野，但無法坐視、更無法接受國民黨的慶祝活動被抹紅成與對岸隔海的唱和，這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。

    江啟臣強調，國民黨之所以要擴大慶祝光復節，正可提醒對岸當局，75年前台澎是回歸中華民國，而不是所謂中華人民共和國，而且中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。

    江啟臣重申，中華民國是主權國家，青天白日滿地紅的國旗是我們國家的旗幟，這幾天中共當局外交單位，缺乏兩岸歷史及現狀認知的發言，令人遺憾。

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