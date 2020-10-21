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    首頁　>　政治

    中天登廣告控政治黑手伸入NCC 民進黨譴責不實內容

    民進黨發言人顏若芳表示，針對不實的廣告內容，民進黨表達譴責。（資料照）

    民進黨發言人顏若芳表示，針對不實的廣告內容，民進黨表達譴責。（資料照）

    2020/10/21 14:05

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中天新聞台今在《中國時報》刊登廣告，指民進黨未對「NCC審查中天換照」表態，「證明背後的政治黑手已伸入NCC，代表民進黨內已達成共識，將中天新聞台撤照關台」等，民進黨發言人顏若芳表示，針對不實的廣告內容，民進黨表達譴責。中天新聞台與其透過新聞炒作，想以誤導社會視聽的方式，影響NCC獨立審查，不如誠實面對6年前馬政府時期換照時，NCC要求改正的問題是否已經改正，而不是把依法換照的審查工作，無限上綱變成政治鬥爭。

    顏若芳表示，民進黨的態度一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

    顏若芳指出，今日中天新聞台的廣告中，有一個正確和一個錯誤。正確的部份是民進黨確實未對「NCC審查中天換照」表態，因為民進黨一貫捍衛新聞自由，並尊重獨立機關專業審查；錯誤的部份是中天新聞台指控民進黨政治黑手伸入NCC，不但邏輯不通，更是抹黑誣陷，製造錯假訊息。

    顏若芳表示，獨立機關本身具有準司法機關的特質，而換照的審查就類似司法審查，因此，事前不表態、不評論，是尊重其審查獨立性。中天新聞台一直透過各種新聞採訪過程要求政治人物表態涉己（中天）事件，難道適合嗎？

    依照中天新聞台今日刊登廣告所述，反倒再次證明本黨並無政治介入。但是中天新聞台近期一連串的新聞炒作，透過媒體集團攻擊相關學者、委員，難道符合新聞專業倫理？日前更有媒體揭露中天新聞台與國民黨政治人物相互配合，企圖形塑輿論壓力，對NCC在審照上施壓，扭曲NCC的獨立性，這才真的是「國民黨政治力介入」。

    顏若芳呼籲，中天新聞台與其透過新聞炒作，想以誤導社會視聽的方式，影響NCC獨立審查，不如誠實面對6年前馬政府時期換照時，NCC要求改正的問題是否已經改正，而不是把依法換照的審查工作，無限上綱變成政治鬥爭。

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