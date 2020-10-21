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    「關中天」爭議 柯文哲籲民進黨：依法行政、自我保重

    民眾黨主席、台北市長柯文哲。（民眾黨提供）

    民眾黨主席、台北市長柯文哲。（民眾黨提供）

    2020/10/21 14:12

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對近期「關閉中天電視台」的諸多討論，民眾黨主席、台北市長柯文哲今受訪表示，如果它真的犯錯，應列出其罪狀，該撤照我們也沒話講，但若讓人覺得因為它是「韓流」幕後原因，現在變成是秋後算賬，甚至像媒體傳聞的，有親綠媒體要接管，這當然就不好；呼籲民進黨「依法行政、自我保重」。

    柯文哲今赴立法院台灣民眾黨團進行黨務會報，會後接受媒體聯訪，針對「中天撤照」議題發表看法。柯說，這讓他想起以前總統蔡英文在媒體上問他，什麼叫台灣價值？他曾公開回答，民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這種普世價值在台灣，就是台灣價值。

    柯表示，民主自由是台灣政治的核心，民主自由不是天上掉下來的，而是很多前輩流血、流汗才保有的，也因為我們對民主自由的堅持，這也是我們在面對中國這麼強大的壓力下，台灣都可以撐到現在，而在民主自由的基礎上，我們希望台灣更是一個法治國家。

    關於中天的案子，柯認為，如果它真的犯錯，那應條列出其罪狀，若真的是罪證確鑿、罪大惡極，該撤照我們也沒話講，但如果讓人家覺得說，今天因為它是「韓流」的幕後原因，現在變成是秋後算賬，甚至像媒體傳聞，有其他媒體要進來，親綠媒體要接管，以後民進黨要全面控制媒體，這當然就不好。

    柯強調，我們再次呼籲民進黨，「黨政軍退出媒體」當初是哪一個政黨的政治口號，我們今天看台灣的媒體環境是這樣嗎？在這件事情上，我們還是呼籲民進黨「依法行政」，而在延遲數秒後，柯隨後再補上一句「自我保重」。

    媒體追問，有關立院國民黨團總召林為洲說，若中共不承認中華民國的存在，那就「兩岸斷絕、沒什麼好說的」，詢問柯文哲看法。柯直言，不管它承不承認，我們還是存在的，對不對，所以事實上，各說各話、各幹各的就好了。

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