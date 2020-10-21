議員踢爆中市果菜公司總經理自肥卻苛刻員工 翁添滿：依法行事

議員踢爆中市果菜市場總經理自肥卻苛刻員工，促市府調查。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/21 14:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員李中今踢爆台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿坐領高薪自肥，更苛刻員工，屢用「6字真言」問候員工媽媽等，營運績效沒有顯著成長年薪卻增加36%，員工怨聲載道百人連署促下台，李中要求農業局與政風人員要徹底調查。翁添滿則表示，依法行事。

李中指出，他接獲果菜公司員工、青果公會投訴，翁添滿常情緒控制不佳經常以「6字真言」辱罵員工，甚至員工因為要借用影印機而被他要求要寫檢討報告，員工原本盼換市長後能換總經理，沒想到新市長盧秀燕上任後心軟讓他繼續留任。

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李中批，翁添滿2015年到職後，營運績效沒有特別顯著的成長，自己的績效獎金卻逐年暴增，帶董監事出國也給自己記大功，還領10餘萬的績效獎金，甚至經常休假日上班後申報加班費，但相同上班的員工卻不能請領加班費。

甚至新進員工試用期長達3年，月薪才2萬多，苛刻員工，員工怨聲載道，連署要他下台。

對於李中諸多質疑，翁添滿強調，試用期是筆誤，一切依法行事，並無議員所指上述事項。

李中要求農業局嚴加調查並針對市府4大公司進行監督改革，包括確定總經理定位並將獎金發放制度化，另建立基層的意見暢通表達管道，更要主動稽查，要讓4大公司都上正常軌道。

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