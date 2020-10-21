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    首頁　>　政治

    談政治暴力創傷 白色恐怖受難者蔡寬裕︰難友用繩子自綁床上

    行政院促轉會今日宣布將試辦「政治受難家庭照顧服務方案」。白色恐怖政治受難者蔡寬裕今日出席記者會，感謝立法院通過「促進轉型正義條例」，並成立促進轉型正義委員會，今天才有這個照顧服務方案。（資料照）

    行政院促轉會今日宣布將試辦「政治受難家庭照顧服務方案」。白色恐怖政治受難者蔡寬裕今日出席記者會，感謝立法院通過「促進轉型正義條例」，並成立促進轉型正義委員會，今天才有這個照顧服務方案。（資料照）

    2020/10/21 13:55

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為提供政治暴力創傷的心理療癒及照顧服務，行政院促轉會今日宣布將試辦「政治受難家庭照顧服務方案」。白色恐怖政治受難者蔡寬裕今日出席記者會談及，今天活動很特別，過去從未想過會有這種場合，他要感謝立法院通過「促進轉型正義條例」，並成立促進轉型正義委員會，今天才有這個照顧服務方案。

    促轉會規劃，將在台北、台中、高雄3地試辦「政治受難家庭照顧服務方案」，由政府與民間社福團體合作，建立對政治受難家庭服務模式，並嫁接既有長照體系，試辦內容有電話關懷、聚會服務、長照、家照、經濟資源及心理支持等。

    蔡寬裕表示，政治受難者及家屬其實很需要照顧，但沒有人像促轉會這麼關心這件事，許多需要被照顧的受難者並沒有浮上檯面，多數政治受難者生活都很困苦。

    蔡寬裕指出，經過半世紀創傷還是會存在，他有一個職業是教師的政治受難者，3年前國家人博館製作紀錄片播出後，他才知道原來那個難友看起來是正常的人，但是晚上睡覺都還會驚嚇到跌下床，後來害怕因為滾下去受傷，難友就用繩子綁自己在床上。

    蔡寬裕談及，另一位政治受難者、前立委謝聰敏，當年人被逮捕時遭到酷刑，釋放出來後長年服藥，整個身體都壞掉了。謝多年來沒有工作，病狀也常常發作，安養院一個月需要5、6萬元，家屬曾來詢問補償金何時能下來，最後是把一棟房子賣掉，才能到安養院接受照顧。

    他指出，更有很多外省籍的政治受難者，孤單一人老了沒人照顧，促轉會願意關心受難者困境，推動「政治受難家庭照顧服務方案」來做心理醫療及照顧，要代表全體政治受難者向促轉會及立法院致謝。

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