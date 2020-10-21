前嘉市議員「江總」之母「長老娘」蔡省追思禮拜 各界弔唁

「長老娘」蔡省享耆壽96歲，今天上午舉行追思禮拜。（記者丁偉杰攝）

2020/10/21 12:58

［記者丁偉杰／嘉義報導］民進黨前嘉義市議員「江總」江熙哲之母「長老娘」蔡省10月3日辭世，享耆壽96歲，今天上午舉行追思禮拜，蔡省婚後跟隨丈夫江吉成信奉耶蘇，夫唱婦隨奉獻台灣基督長老教會嘉義東門教會，發揮母性之愛，一生勤儉持家，是位純樸堅毅的台灣婦女，土葬於嘉縣牛稠埔公墓基督教園區，安息主懷。

蔡省追思禮拜由潘慶彰牧師主禮，趙振弍牧師帶領與會者祈禱、吟唱聖歌，胡雪惠牧師致慰詞，儀式完成後，開放外界弔唁。

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前監察院長張博雅、嘉義市長黃敏惠、市議長莊豐安、縣長翁章梁、縣議長張明達、立委陳明文、王美惠等各界人士到場弔唁，現場氣氛莊嚴肅穆。

蔡省出生在雲林縣四湖鄉箔仔寮，上有6位兄長，排行老么，為獨生女，姪兒女以「藏姑仔」稱呼她，因為最後才出生的。

1948年蔡省與當時任職嘉義地院通譯的江吉成長老結婚，婚後隨夫信奉耶蘇，在嘉義救恩堂受洗，後轉至嘉義東門教會參加禮拜聚會，江吉成把法院工作的經驗，帶入教會引導青少年守法向善，「長老娘」蔡省夫唱婦隨，一路相伴扶助學子。

蔡省是位純樸堅毅的台灣婦女，一生勤儉持家，育有3男1女，對家庭、子女無怨無悔付出，擁有一手好廚藝，擅長料理古早味魚翅羹與教友分享。

「長老娘」蔡省追思禮拜，前嘉市議員「江總」江熙哲（左二）等家屬靜默勉懷。（記者丁偉杰攝）

前監察院長張博雅到場弔唁。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠率市府團隊到場弔唁。（記者丁偉杰攝）

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