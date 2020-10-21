英國國貿部副部長今展開虛擬訪台：盼不久將來能親自到訪！

英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）今明兩天展開虛擬訪台活動，韓斯在活動開始前特別向台灣民眾致意表示，台灣是英國的重要貿易夥伴，他非常期待此次線上訪問。（英國在台辦事處提供）

2020/10/21 12:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）今明兩天展開虛擬訪台活動。韓斯在活動開始前特別向台灣民眾致意表示，台灣是英國的重要貿易夥伴，他非常期待此次線上訪問，並與台灣進行年度貿易談判，「很難過這次我不能親自到訪台灣，希望不久的將來就可再次來台！」

韓斯將於台灣時間今天下午4時開始，展開為期兩天的虛擬訪台活動，以遠端視訊連線方式與台灣相關單位進行線上交流討論。韓斯今晚將見證台英簽署英語教育合作意向書，明則與經濟部政次陳正祺共同主持第23屆台英經貿對話會議，虛擬訪問期間也將主持交流會議，啟動台英先進半導體合作。

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英國在台辦事處今天轉發韓斯線上訪台前的談話。韓斯表示，他在1991年首次造訪台灣，在那之後台灣生產總值已經翻了三倍之多。台灣是英國的重要貿易夥伴，他非常期待展開此次線上訪問，並與台灣進行年度貿易談判，以減少貿易壁壘，使雙邊經濟受益。

韓斯也說，很難過這次他不能親自到訪台灣，但希望不久的將來就可以再次來台，支持台灣與英國之間的貿易往來與人際聯結。

韓斯於2020年2月13日獲任命為國貿部貿易政策副部長。韓斯於2016年至2018年期間擔任國貿部國際貿易副部長。他在2005年代表保守黨贏得大倫敦地區漢默史密斯與富勒姆選區的下議員席次，2010年當選切爾西與富勒姆選區下議員。

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