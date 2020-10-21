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    「聯合反登陸作戰操演」場面震憾 金防部未對外開放、軍迷扼腕

    金防部執行「聯合反登陸作戰操演」，針對南方海上假想目標進行各式火砲實彈射擊。（蔡姓民眾提供）

    金防部執行「聯合反登陸作戰操演」，針對南方海上假想目標進行各式火砲實彈射擊。（蔡姓民眾提供）

    2020/10/21 12:02

    〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天清晨在后湖海邊執行「聯合反登陸作戰操演」，針對南方海上假想目標進行8吋榴等火砲實彈射擊；近來台海兩岸氛圍詭譎多變，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，金防部一改往年做法，全程未對外開放，也讓許多軍事迷扼腕。

    中國對台灣的軍事滋擾不斷，除了軍機擾台，中國解放軍上週才在台灣海峽軍演，更讓金防部不想因為這場年度操演觸動敏感神經，連往年邀請地方仕紳到場的做法也暫停，決定不對外開放。

    這場聯合反登陸作戰操演，從照明彈在空中畫下一道光軌揭開序幕，105榴砲、155榴砲、8吋榴砲等火砲依序輪放，雖有部分軍武在半掩體內操作，場面依然震憾；由於金防部低調，許多軍事迷只能在數百公尺外抓緊相機「用大砲打小鳥」，減少相機快門連拍的衝動，軍迷大呼「不過癮」，還有人翻出笑話老哏：「攏系阿共仔陰謀」。

    金防部這場年度演訓早在10月7日即展開，火砲射擊從11日起即陸續進行6場次操演，均事先籲請附近船隻及漁民勿前往警戒區作業；對於今年為何暫停以往邀請縣府、社區及學生到場體驗「全民國防」成果，金防部低調未予回應。

    金防部執行「聯合反登陸作戰操演」，現場仍能感受到強大火力造成極大的震憾。（蔡姓民眾提供）

    金防部執行「聯合反登陸作戰操演」，現場仍能感受到強大火力造成極大的震憾。（蔡姓民眾提供）

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