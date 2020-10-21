戴瑋姍列黑名單被卡議員建議款？侯友宜：妳想太多了、沒這回事

新北市議員戴瑋姍質疑新北市長侯友宜將她列為黑名單，在問政上打壓她，議場難得出現針鋒相對的畫面。（記者何玉華攝）

2020/10/21 12:07

［記者何玉華／新北報導］新北市議員戴瑋姍指控新北市長侯友宜因為「大群館」事件，對她懷恨在心，在市府的首長會議上點名將她列為黑名單，卡她的議員建議款、會勘，與新北市長侯友宜在市政總質詢上針鋒相對；侯友宜要她「好好問政，不要空口說白話，講子虛烏有的事情，好好問政。」戴瑋姍反批侯「用市政優先的謊言來包裝政治手段?」

戴瑋姍指控說，一年1200萬元的議員建議款，她已經提出1196萬元的經費用途，市府至今只撥款26萬餘元，與其他議員落差非常大；近期會勘，市府官員還以「肚子痛」、「不舒服」等理由，臨時拒絕出席。經她了解，才知道被市府列為「黑名單」議員。

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戴瑋姍在今（21）天的市政總質詢中直接問侯友宜「為什麼在市政會議上把我列黑名單?」侯友宜反問「有這回事嗎?我都不知道，你怎麼知道?」戴瑋姍說，她只聽過海外黑名單，還沒有聽過侯家軍也有黑名單，黑名單不只有她，藍、綠議員都有，「為什麼市政會議上不是討論市政的事，而是討論如何整議員。」

戴瑋姍問侯友宜是不是被下屬蒙蔽?她的問政哪裡讓侯友宜不高興，為什麼副市長謝政達要在8月10日的會面中，要她少問政治問題，多問民生問題，「我問的民生問題不夠多嗎?」「這是新版的政治迫害嗎?」

侯友宜嚴正反駁說，他在新北市從副市長到市長10年，這是第一次聽到議員自己說的的黑名單，他完全沒有聽到過。「你（議員）想太多了，沒有這回事」，侯友宜強調，好好的問政，市府與議員攜手合作、共創雙贏，沒有誰為難誰!

侯友宜說，他沒有不高興，從來沒有黑名單，從來不碰政治議題，希望對市政問題多著墨，他只關心市政；自己從基層公務員做起，不忘初心，就是把市政做好。

但戴瑋姍反諷他「不要再假裝了，不要再用市政優先的謊言來包裝政治手段?」副秘書長邱敬斌曾當面跟她說，因為她問了大群館，讓侯友宜不高興 ；侯友宜聽了尷尬的笑了兩聲，戴瑋姍不滿說「我何曾在這個議事殿堂問過大群館」。

侯友宜說，選舉過程選過就過了，他已經當市長2年，若對這事情有特別的想法，議員早就知道，不會到2年以後。戴瑋姍回批說，為什麼2年後舊事重提，就是侯友宜的民調穩了，所以為所欲為。

戴瑋姍堅持邱敬斌對他說的「提醒」，出席大會的副市長謝政達則表示，當天對話內容完全沒有提到大群館的事情，也說明當天沒有說不能問政治議題，而是建議往市政方面多談，少談政治問題。雙方僵持不下，戴瑋姍甚至提出測謊的要求，問侯友宜敢不敢。

侯友宜表示，不是敢不敢測謊的問題，是希望好好問政，不要空口說白話，講子虛烏有的事情，要好好問政。

新北市長侯友宜嚴詞反駁「黑名單」、「打壓」的說法，神情嚴肅，右為副市長謝政達。（記者何玉華攝）

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