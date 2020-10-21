中市議員批盧團隊二備金未用完還留到隔年 質疑消化預算、綁樁

市議員批市府第二預備金亂花。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/21 12:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第二預備金竟然用不完又保留！市議員陳淑華、蕭隆澤、蔡耀頡今天在市議會質詢，批評第二預備金每一年編5億元，應該用在臨時緊急之處，但2019年第二預備前三季用了一半，剩下一半都全在第四季，甚至用不完還保留到今年使用，今年第四季剩下3億，市府是否又要亂花，根本只為消化預算、浪費公帑，甚至綁樁。

主計處長蔣建中表示，第二預備金是因應各局處的臨時需要，被保留是因為已經核定給局處的部份還在執行中，因此必須要保留，因為建設局不夠有錢，因應民眾需求，便分配給建設局。

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市議員陳淑華與蕭隆澤今天在市議會批評，第二預備金動支的申請跟使用，只要市長批准就可用，根本不用經過議會審查，各單位有需提出相關計畫，市府會隨便找個名目，是為了使用而使用，為了消化預算、規避議會監督。

陳淑華表示，她發現各單位提出第二預備金，有很多第二預備金連續兩年用同一名目，有些根本就用本預算，像毒品驗尿、登革熱防治等。

陳淑華表示，108年第二預備金全數辦理保留數高達1億4137萬餘元，顯見簽准動用第二預備金的政務並不是非常臨時，可以在年度定期預算中編列。

陳淑華認為，市府根本是為了使用而使用，沒有在108年動支，明顯只是趕在年度結束前將第二預備金匡列，只是為了將預算額度花完而已，只是為了不讓預算因未動支而繳庫，為了消化預算而花完。

陳淑華表示，第二預備金一年總共5億元，108年前三季花了一半左右，在108年第四季預算年度要結束了，卻花了2億4136萬元快半數的第二預備金。

陳淑華又指出，109年度前三季第二預備金總共花了1億9568萬元；也就是說，今年109年的台中市政府第二預備金還有3億餘元還沒有動支，市府是不是要像去年底一樣，找名目把它花完？

陳淑華要求市府，預備金不應為使用而使用，不應為使用而匡列預算再全數保留，今年二備金剩的3億元，市府不應趕忙急著在最後把3億元全數亂提案、亂簽准動支，應嚴守預算紀律，為市民省一些公帑。

蕭隆澤表示，第二預備金根本不應該保留，去年保留在今天還未使用完，效率根本不彰，而且有綁樁之嫌。

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