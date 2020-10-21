為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市議員批盧團隊二備金未用完還留到隔年 質疑消化預算、綁樁

    市議員批市府第二預備金亂花。（記者蘇金鳳攝）

    市議員批市府第二預備金亂花。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/21 12:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕第二預備金竟然用不完又保留！市議員陳淑華、蕭隆澤、蔡耀頡今天在市議會質詢，批評第二預備金每一年編5億元，應該用在臨時緊急之處，但2019年第二預備前三季用了一半，剩下一半都全在第四季，甚至用不完還保留到今年使用，今年第四季剩下3億，市府是否又要亂花，根本只為消化預算、浪費公帑，甚至綁樁。

    主計處長蔣建中表示，第二預備金是因應各局處的臨時需要，被保留是因為已經核定給局處的部份還在執行中，因此必須要保留，因為建設局不夠有錢，因應民眾需求，便分配給建設局。

    市議員陳淑華與蕭隆澤今天在市議會批評，第二預備金動支的申請跟使用，只要市長批准就可用，根本不用經過議會審查，各單位有需提出相關計畫，市府會隨便找個名目，是為了使用而使用，為了消化預算、規避議會監督。

    陳淑華表示，她發現各單位提出第二預備金，有很多第二預備金連續兩年用同一名目，有些根本就用本預算，像毒品驗尿、登革熱防治等。

    陳淑華表示，108年第二預備金全數辦理保留數高達1億4137萬餘元，顯見簽准動用第二預備金的政務並不是非常臨時，可以在年度定期預算中編列。

    陳淑華認為，市府根本是為了使用而使用，沒有在108年動支，明顯只是趕在年度結束前將第二預備金匡列，只是為了將預算額度花完而已，只是為了不讓預算因未動支而繳庫，為了消化預算而花完。

    陳淑華表示，第二預備金一年總共5億元，108年前三季花了一半左右，在108年第四季預算年度要結束了，卻花了2億4136萬元快半數的第二預備金。

    陳淑華又指出，109年度前三季第二預備金總共花了1億9568萬元；也就是說，今年109年的台中市政府第二預備金還有3億餘元還沒有動支，市府是不是要像去年底一樣，找名目把它花完？

    陳淑華要求市府，預備金不應為使用而使用，不應為使用而匡列預算再全數保留，今年二備金剩的3億元，市府不應趕忙急著在最後把3億元全數亂提案、亂簽准動支，應嚴守預算紀律，為市民省一些公帑。

    蕭隆澤表示，第二預備金根本不應該保留，去年保留在今天還未使用完，效率根本不彰，而且有綁樁之嫌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員揪中市10局處連2年動支二備金理由「複製貼上」 批濫用更迴避監督
    2020/08/26 18:05

    議員揪中市10局處連2年動支二備金理由「複製貼上」 批濫用更迴避監督
    柯市府花261萬買1.21坪土地 國民黨：無意介入政治紛爭
    2020/07/21 16:44

    柯市府花261萬買1.21坪土地 國民黨：無意介入政治紛爭

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    獨家》1坪216萬向國民黨買地！柯文哲挨批圖利獨厚
    2020/07/20 22:33

    獨家》1坪216萬向國民黨買地！柯文哲挨批圖利獨厚
    柯市府官員稱「下次不會這樣」 議員通過千萬預算允許拍片
    2020/06/23 15:02

    柯市府官員稱「下次不會這樣」 議員通過千萬預算允許拍片
    政治今日熱門
    中天換照牽扯過去馬政府停播年代 馬辦嗆魚目混珠
    2020/10/20 12:08

    中天換照牽扯過去馬政府停播年代 馬辦嗆魚目混珠

    IORG揭密中共對台認知作戰 AIT：助民主國家認識「對手」
    2020/10/20 12:33

    IORG揭密中共對台認知作戰 AIT：助民主國家認識「對手」

    斐濟事件中國戰狼外交變流氓外交 外交部籲國際共同譴責暴行
    2020/10/20 12:16

    斐濟事件中國戰狼外交變流氓外交 外交部籲國際共同譴責暴行

    獨家》「天龍」玩真的 飛彈射擊大車拚！
    2020/10/20 12:22

    獨家》「天龍」玩真的 飛彈射擊大車拚！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播