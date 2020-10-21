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    退役將校涉共諜案 王定宇︰沒有心理防線 再精良武器都沒用

    軍情局退役上校張超然（中）涉共諜案。（資料照）

    軍情局退役上校張超然（中）涉共諜案。（資料照）

    2020/10/21 11:54

    ［記者吳俊鋒／台南報導］軍情局退役將校領捲入共諜案，各界矚目，民進黨立委王定宇受訪時表示，希望檢方勿枉勿縱，確實釐清，而發生時間，是在新法修正之前，顯見前總統馬英九執政時，是共諜對台灣工作的黃金時期，他也強調，面對中共的滲透，台灣人的心理防線要建設起來，否則再精良的武器也沒有用。

    王定宇提到，3位軍官捲入共諜案，令人震驚、痛心，若涉案屬實，包含資料研析，對中國工作的佈建等傷害很大，擔任共諜，無疑是犧牲國家、袍澤的安全，甚至讓為台灣工作的人陷入險境，無法原諒。

    王定宇說，希望全案盡快調查，確認損害的範圍，沒有就還人家清白，若是屬實，不能輕饒，發生時間雖然新法修正前，但要從舊法找出最重的法條，予以嚴懲，否則納稅人難以接受。

    王定宇指出，中共對台灣的滲透，以及共諜的傷害，從該案就可以見到，與中共假造的台諜案不同，國內與國際社會要看清楚，中共是台灣唯一且最大的威脅，共諜案則是威脅的一環。

    王定宇認為，國家內外不分、敵我不分、認識不清，最容易產生共諜，馬英九時期是共諜對台工作的黃金時期，希望在法令上、心理建設上，將心理防線建設起來，否則再好的武器都沒有用。

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