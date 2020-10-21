中科院自製「騰雲」號無人機現身志航 軍事迷好奇揭面紗

中科院研發自製「騰雲」號無人機現蹤空軍台東志航基地上空，吸引軍事迷好奇捕捉身影。（記者陳賢義攝）

2020/10/21 11:27

〔記者陳賢義／台東報導〕疑似美軍MQ-9死神或海洋衛士無人機現蹤空軍第七聯隊台東志航基地上空，軍事迷好奇揭謎，原來是中科院自製研發的「騰雲」號無人機，連日進行長時間或夜間測評，軍事迷稱呼「台版死神」，軍方低調表示，這架無人機現仍處於測試階段，不宜透過相關細節。國防部表示，騰雲機起降和空軍年度重要演訓「天龍操演」無關。

「機翼很長，不像戰鬥機」偕友「追機」的軍事迷阿光說，這架無人機發出的聲響好像螺旋槳的聲音，不像戰鬥機的引擎噴射聲，外型也和戰鬥機大不同，機身大且近日一到傍晚5時許，就會從志航基地起飛升空，由於不曾看過，感覺非常神秘。

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無人機升空後就在基地外海飛繞，滯空約2小時左右，特殊的外型吸引不少軍事迷和民眾守候在基地外圍或台東大橋上補捉身影，有人拍下PO網求解答。昨日下午4時許，這架無人機就出現在志航基地停機坪，機身外型和停靠在旁的F-5E老虎戰機截然不同，還有地勤人員在旁做飛行前的檢視，5點多緩緩滑進跑道，隨後升空朝基地外海飛去。

據了解，騰雲號無人機為中科院研發自製，曾在2015年台北航太展首次亮相，2018年4月首飛，類似美國長11米的MQ-9。根據中科院資料，騰雲無人機具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能，可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究等任務。

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