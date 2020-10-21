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    國民黨紀念台灣光復 鄭照新︰台澎金馬同胞擺脫殖民統治

    國民黨將舉辦台灣光復75週年系列紀念活動。（記者林良昇攝）

    國民黨將舉辦台灣光復75週年系列紀念活動。（記者林良昇攝）

    2020/10/21 11:32

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨將舉辦台灣光復75週年系列紀念活動，今舉行記者會宣傳，表示政府不辦，國民黨來辦，也對中國聲稱要辦台灣光復活動，強調「正牌很重要」。但與會的國民黨文傳會副主委鄭照新在記者會上以「台澎金馬」擺脫日本殖民為論述，將未曾被日本殖民的金門、馬祖也納入所謂台灣光復範疇。

    國民黨今召開記者會宣布舉辦台灣光復75週年系列紀念活動，國民黨文傳會主委王育敏表示，10月25日是台灣正式回歸到中華民國版圖擺脫日本殖民，是中華民國跟台灣重要的轉變跟連結。

    王育敏強調，過去台灣光復節有放假，後因週休二日改為只紀念不放假，當陸委會批判對岸不該舉辦光復節活動時，現在民進黨政府卻連紀念都不紀念，如果政府不扛起責任舉辦，國民黨雖然是在野黨，還是會努力募款舉辦系列活動。

    王育敏指出，國民黨將會舉辦智庫研討會、線上紀念展、紀念音樂會等3活動，國民黨幾位前主席，包含馬英九、朱立倫、吳敦義、吳伯雄將出席音樂會，以本土台歌曲為主，回顧台灣光復時的台灣社會情況。

    鄭照新則在記者會上在論述台灣光復時將「台澎金馬」一起納入，有別於一般認為「台灣光復」所指的「台澎」。他指出，台灣光復75週年對於台澎金馬非常有意義﹔從台灣光復開始，中華民國台澎金馬同胞擺脫殖民統治，脫離次等公民地位，台澎金馬有今天的民主自由跟繁榮，無法脫離中華民國、國民黨、台澎金馬同胞的共同參與，國民黨作為中華民國開國政黨，不能忘卻正面積極精神。

    鄭照新指出，國民黨舉辦的線上展覽分成6時序，分為「啟蒙、連結、心繫、光復、響應、建設」，有很多珍貴史料照片展出，能讓我們知道從哪裡來，去向何處。

    國民黨智庫國政基金會研究員盧宸緯表示，不管用什麼觀點立場詮釋台灣光復史實，至少在歷史上，台灣因為光復，從殖民地的次等公民身分解放出來，擁有自己主體性，希望透過研討會提供社會大眾客觀觀點，相關史實都可討論。

    對於中國國台辦聲稱台灣是中國固有領土，也要辦台灣光復活動，鄭照新受訪時說，台灣光復是中華民國跟日本抗戰，努力為台澎金馬地區人民所爭取的自由民主，有擺脫殖民的重大歷史意義，這是中華民國的功勞，國民黨擴大舉辦，也是告訴大家什麼是正牌的，「正牌很重要」。

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