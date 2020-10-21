印尼要求雇主負擔移工安置費 勞動部：已透過外交管道溝通

印尼政府片面宣布自明年起輸出的移工護照簽證、來回機票、訓練等費用，皆由雇主負擔，勞動部長許銘春今表示，已透過外交管道表達我方立場。（記者叢昌瑾攝）

2020/10/21 10:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對印尼政府日前片面宣布自明年起輸出的移工護照簽證、來回機票、訓練等費用，皆由雇主負擔，引發雇主不滿。勞動部長許銘春今上午赴立法院進行專案報告前受訪表示，已透過外交管道表達我方立場，盼相關規定適用能兼顧我國雇主權益跟移工工作機會。

立法院衛環委員會今邀請勞動部、內政部與原民會針對「行蹤不明外籍移工對原住民勞工就業影響」進行專案報告。

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勞動部長許銘春今受訪時說，印尼政府單方面宣布要提高雇主負擔，不只有我國，包含新加坡、馬來西亞與香港都有接到相關通知，我國也在了解其他國家反應，但目前沒有其他意見。

許銘春表示，正透過外交管道積極表達我國立場，強調應兼顧雇主權益與移工工作機會；至於若談判不成，是否會考慮針對低收入戶雇主增加補貼？許銘春說，待與印尼協商有明確結果後再來斟酌。

此外，針對先前傳出全國產業總工會等10大勞工總工會提出要與許銘春見面，卻又傳出許銘春因另有行程取消一事；許銘春說，可能聯繫上有誤會，有些總工會沒有要來拜訪。

她表示，勞保財務改革目前沒有具體方案，但若工會團體要來拜訪，勞動部也會虛心接受、傾聽。至於是否主動出擊邀約？許銘春說，目前沒有方案，待有方案後就會積極安排跟大家座談。

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