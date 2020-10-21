原民會110年度預算首突破90億 夷將：致力讓世界看見原民文化

原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod今日赴立法院內政委員會報告110年度施政計畫及收支預算案。（記者羅綺攝）

2020/10/21 10:19

〔記者羅綺／台北報導〕原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod今日赴立法院內政委員會報告110年度施政計畫及收支預算案，夷將指出，原住民族的業務正穩健推進，逐步展現施政成果，110年度原民會及所屬編列歲出預算90億2998萬2千元，首度突破90億元；在全球經濟受武漢肺炎疫情衝擊下，原住民族相關預算仍大幅成長，顯示政府對照顧原住民族福祉的重視與決心。

夷將表示，原民會近年來歲出預算持續成長，110年度計編列90億2998萬2千元，首度突破90億元，較109年度預算83億4312萬元，增加6億8686萬2千元，成長8.23%，成長幅度遠超過中央政府總預算4%的成長率，並較105年度大幅增加14.25億元，成長18.74%。

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夷將指出，在行政院的支持下，原民會110年度有多項新興計畫得以推動，包含建構原住民族教育文化知識體系、原住民族開放政府智慧治理跨部會系統平台、協助原民事業進行數位轉型等，另也將捐助原文會及原語會於桃園機場捷運A17土地興建其永久會址，讓世界更能看見、聽見台灣原住民族豐富的語言及文化。

夷將說，原民會110年度預算，是依據當前國內、外環境，兼顧原住民族未來發展需要，以尊重原住民族主體性、實現原住民族歷史正義、部落永續發展為基本原則，持續推動各項施政工作，包括原住民族教育、語言發展、文化與媒體權、禁伐補償、老年基本保證年金、原住民保留地權利回復等，為族人打造健全的發展環境，也為台灣傳承豐富且獨特的多元文化。

原民會歲出預算持續成長。（原民會提供）

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