出席德人權委員會 謝志偉建議德國拋棄一中政策

我駐德代表謝志偉參與德國國會人權委員會。（圖翻攝自謝志偉臉書）

2020/10/21 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕德國國會人權委員會19日以台灣安全局勢和防疫措施為題召開會議，我駐德代表謝志偉與會，外交部次長曾厚仁、陸委會副主委邱垂正、數位政務委員唐鳳等人以視訊方式參加會議，會中謝志偉強調了「台灣人百年自我認同」，直指所謂台灣問題是一個錯誤命題，台灣不是問題，而是答案。

謝志偉在臉書敘述自己在會中的發言，他以20分鐘的時間，向德國跨黨派朝野國會議員簡報台灣的民主人權之路，他說，台灣經歷日本和中國的統治，最後終於掙脫受治於人的命運。過去的一百年中，台灣曾是清朝人、日本人、中國人、中國台灣人、台灣中國人，常常裡外不是人，今天，有思辨能力的台灣人，就能理解每個人都有性別認同的自主權。

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謝志偉表示，台灣的存在，對香港、圖博、維吾爾、蒙古，甚至有腦袋的中國人來說都是靡足珍貴，但卻遭中共強烈威脅，因此他建議德國引領歐盟拋棄一中政策，改成一個中國政策與一個台灣政策，解決中共政權的野蠻行為。

謝志偉也提到，中國駐德大使館在網站對這次會議表達抗議，因此他貼出這篇文章，要打中國共產政權一巴掌，並提到德國通過第一個港人政治難民案，對中國而言可說是「一個巴掌打不響」。

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