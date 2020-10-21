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    首頁　>　政治

    巴黎鐵塔看板出現台灣國旗 留學生讚：台被當國家看待

    有在法國讀書的台灣人向媒體透露，先前在參觀「艾菲爾鐵塔」時，偶然發現在記錄各國摩天大樓的看板上，不僅有標註台灣國旗的台北101，且這項圖示旁邊就是標示了「中國五星旗」的上海東方明珠廣播電視塔。圖為示意圖。（法新社）

    有在法國讀書的台灣人向媒體透露，先前在參觀「艾菲爾鐵塔」時，偶然發現在記錄各國摩天大樓的看板上，不僅有標註台灣國旗的台北101，且這項圖示旁邊就是標示了「中國五星旗」的上海東方明珠廣播電視塔。圖為示意圖。（法新社）

    2020/10/21 08:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在國際上持續孤立和擠壓台灣，但有在法國讀書的台灣人向媒體透露，先前在參觀「艾菲爾鐵塔」時，偶然發現在記錄各國摩天大樓的看板上，不僅有標註台灣國旗的台北101，且圖示旁邊就是標示了「中國五星旗」的上海東方明珠廣播電視塔，凸顯台灣不是中國的一部分。

    《三立新聞》報導指出，有位在法國攻讀碩士學位的台灣學子日前參訪位於巴黎的艾菲爾鐵塔，意外發現在記錄各國摩天大樓高度的看板上，也出現台北101，且上頭除了標註高度508公尺以及位於台北市外，底下也標示101的所在國是台灣（Taiwan）並配上我國國旗，而在一旁則是高度468公尺、位於上海的東方明珠廣播電視塔，搭配的則是五星旗。據指這樣的對比也讓該名學生備感驕傲，認為「台灣被當作國家看待」。

    報導指出，今年台法關係持續升溫，除了在經貿、科技、文化及教育等多個領域的交流更加頻繁，我國駐普羅旺斯台北辦事處也將在12月時正式開館，顯示台法情意更加深厚。

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