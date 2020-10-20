IG曬這張「遙遠的祝福」 蔡英文：世界各地都有台灣人

總統蔡英文20日晚間在臉書表示，她收到一張很特別的明信片，並在IG上揭曉答案，原來這張明信片是來自南極的台灣人寄給她的。（圖擷取自蔡英文IG）

2020/10/20 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文20日晚間在臉書發文，開心寫下「我收到一張很特別的明信片！猜猜看是來自哪裡？」她也附上IG貼文，解答是人正在南極做研究、中央大學太空科學與工程系助理教授林映岑寄給她的明信片，大讚：「世界各地都有台灣人，南極也不例外！」

「我收到來自南極的問候！」蔡英文在IG發文說，「前陣子，有位台灣的挑戰者林穎聰深潛入馬里亞納海溝。人類史上第一張黑洞照片，也是由台灣的科學團隊拍攝」，世界各地都有台灣人，南極也不例外。

請繼續往下閱讀...

蔡總統說，最近她還收到遠在南極的台灣人寄給她的明信片：「謝謝林映岑博士跟我分享你在南極的故事。明信片上寫的時間是八月，這封信歷經將近兩個月，才來到台灣，真的是遠道而來的祝福！」這張可愛的明信片上有穿著厚重冬裝站在雪地的人，還有「WINTER」、「SUMMER」、「MENS WEAR」、「LADIES’ FASHION!」等字樣。

蔡總統也開心地向林映岑喊話，「等你的研究告一段落，回到台灣後，希望有機會聽你分享南極精彩的故事。」

這則貼文曝光也讓網友大讚，紛紛留言「來自南極的問候！嚴寒低溫氣候帶來確是無比的溫暖！」、「一張輕輕的問候明信片，感動的是全台灣人的心」、「好棒的問候，來自那麼遙遠。很開心，有那麼遠的人也注意我們」、「辣台妹，蔡總統有這樣的卡片真的很特別喔！加油喔」、「來自南極林映岑博士的問侯」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法