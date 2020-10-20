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    桃園明年度總預算通過三讀 歲入歲出再創新高

    桃園市議會今天三讀通過桃園市政府明年總預算案，是全台第1個審查完明年度預算的縣市。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市議會今天三讀通過桃園市政府明年總預算案，是全台第1個審查完明年度預算的縣市。（記者魏瑾筠攝）

    2020/10/20 22:40

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會今天三讀通過桃園市政府明年度總預算案，是全台第1個審查完明年度預算的縣市，三讀後歲入、歲出審定的預算分別高達1240.77億元、1377.80億元，均比去年多出約150億元，又創歷年新高，其中歲出被刪8億9700萬元，刪除率為0.65%；歲入平均地權基金一讀被刪76億元，2讀刪除9億元，比去年14億元來得少，另歲出被指定刪除約1.47億元，基於收支平衡，其餘將由市府自行調整，歲入歲出相抵差短137億300萬元，將以賒借收入彌平。

    桃園市長鄭文燦表示，桃園明年度資本門支出是六都最高約30%，市府會充分利用預算，加速桃園各項建設，並持續與中央溝通，強力爭取，讓桃園的統籌分配稅款與一般性補助款能逐年調整到合理、公平的補助水位。

    桃園市政府主計處長林世杰表示，明年度歲出仍以教育科學文化支出495億1803萬元居首位，占35.94%；經濟發展支出326億6863萬元居第二位，占23.71%，包括軌道建設的捷運綠線、棕線及鐵路地下化，文化建設則有興建圖書館總館及分館、流行音樂劇場、原住民族文創園區等。

    歲出被刪除的最大1筆預算，為桃園市政府水務局編列1億5萬元的河川構造物及附屬設施修復整建維護工程經費，被砍了2943萬6千元，桃園市水務局長劉振宇表示，若河川維護整修符合災前準備需求，可向桃園市政府財政局申請運用災害準備金，彌補此預算刪減不足部分，強調桃園市河川整修維護不受影響。

    其餘被刪除的還有桃園市政府資訊科技局編列2千萬元推動免費無線上網被刪除1千萬元、各級學校公文系統硬體平台建置990萬5千元，全數刪除，共被刪1990萬5千元，資科局長陳崗熒表示，全市在市府、公車站及公園等設置327個「iTaoyuan 愛桃園免費無線上網」，雖然明年度無線網路預算被砍辦，但他強調，不會影響現有民眾的需求，至於公文系統的建置將由市府教育局接手辦理。

    桃園市政府客家事務局也被刪除1493萬元5645元，其中包括鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、乙未戰役紀念公園館舍營運暨藝文展演活動費用，均被刪除200萬元，原先新屋區海螺文化園區也被提議刪除300萬元，經當地市議員邱佳亮求情稱「新屋就靠那個公園」，預算終獲保留。

    其餘還有市府新聞處行銷、新聞輿情資料研究與分析費用4621萬9千元被刪除796萬9千元，包括桃園市政府觀光旅遊局、體育局、青年事務局等單位均有預算被刪除；附屬單位預算總共被刪除2916萬6千元，其中桃園大眾捷運的印刷裝訂廣告費被刪除2115萬2千元。

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