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    商圈行動支付店家數為六都最少 議員質疑中市府推動決心

    苔中市議員批市府沒有推行動支付的決心。（記者蘇金鳳攝）

    苔中市議員批市府沒有推行動支付的決心。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/20 19:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國發會預計於2025年，全台灣能達到行動支付普及率90%的目標，市議員謝志忠、張耀中今天在市議會質詢表示，台中市不僅商圈的參與行動支付的店家數為六都最少，109年工作報告、110年工作計畫完全沒有提到，令人質疑推動的決心。

    經發局表示，市府致力推動多元支付，透過提案爭取推動「智慧城鄉生活應用補助計畫（地方創新類計畫）-臺中生活便利Pay」，優先以全市商圈及週邊店家作為示範場域，提供店家設置多元支付整合QRcode，包含Apple Pay、Line Pay、Google Pay、Pi錢包、支付寶等，讓消費者有更多元的支付選擇，107年7月至今年8月期間，媒合至少700家商圈及店家，達成多元支付使用次數至少50萬次。

    市議員謝志忠表示，根據資策會產業研究報告及行動支付大調查，國內的行動支付使用率，從2018年的50.3%，成長到2019年62.2%；2020上半年台灣消費者首選行動支付比例35.3%，首度超越實體信用/金融卡33.9％，可見行動支付是未來的趨勢。

    謝志忠表示，但根據經濟部中小企業處統計，對比六都商圈的行動支付店家，台中為六都吊車尾，僅1177家，更沒看到市府具體推動的計畫；對照台北有智慧支付平台、新北e起pay，整合各大支付服務；新北是更祭出六大0元優惠，從申裝、月租、廣告推播、教育課程、手續費、轉帳費免錢，台中還有相當大的努力空間。

    張耀中認為，提高行動支付普及率市府自行要先導入，例如員工餐廳主推動行動支付，戶政單位或地政單位的規費收入用行動支付才能提高普及率，經發局不能老想著要叫商家用，自己不用，市府場域不用就很難推廣，如何叫小規模營業人加入使用，因為小規模營業人不用普遍還是怕收入曝光，怕被查稅。張耀中建議市府週邊有規費收入或者委外委管經營的場地，應試辦全面行動支付，不收現金。

    謝志忠、張耀中呼籲，台中為全國第二大城市，應作為行動支付的領頭羊，如何達到國發會訂定的90％普及率目標？市府應擬定對策加速推動。

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