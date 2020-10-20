「創造就業及改善經濟」僅6.7％市民有感 中市府被批浮誇宣傳

市議員批市府購物節只是浮誇宣傳。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/20 19:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕根據台中市經發局19日公布的民調資料，台中市民對盧團隊施政最有感的項目中，「創造就業機會及改善地方經濟」僅6.7%，市議員謝明源、陳淑華痛批，經發局大肆宣傳台中購物節3000萬元創造90億元效益，但根本未達到改善地方經濟的效益，是浮誇宣傳。

經發局強調，根據某雜誌2020台灣投資地圖報導顯示，台中共吸引140家投資，投資金額高達1848.82億元，均為全國第一；經濟部設立的「投資台灣事務所」資料，截至今年10月15日止，台中共156件、投資金額2,049億元，投資件數仍為全國第一，投資金額僅次於桃園市，兩者資料差異為統計時間不同所致。

請繼續往下閱讀...

市議員謝明源、陳淑華、蕭隆澤、邱素貞今天在市議會聯合質詢指出指出，根據經發局19日公布的民調資料，市民對盧市長施政最有感的項目中，「創造就業機會及改善地方經濟」僅6.7%，最為無感。而台中市民認為應強化推動的項目「創造就業機會及改善地方經濟」為最高42.8%，再一次印證台中市政府只著重在浮誇的宣傳，卻未有積極完善的政策配套。

謝明源表示，經發局大肆宣傳台中購物節3000萬元創造90億元效益，但背後真正促進了多少地方產業消費及到台中旅遊消費的人數。他表示，明年經發局還要再花3100萬元續辦第三屆購物節，應該思考如何提高外縣市民眾來台中的消費金額佔比及更為長久的經濟發展、策略。

謝明源同時批評台中購物節的APP，108年花了600萬元、109年重做花了720萬元、110年還要500萬元的維運行銷費用，任內就要花超過2000萬元建置購物節APP，應該好好檢討。

市議員陳淑華議員指出，根據經發局提供的調查，市民對台中市的經濟好感的只有6.7%，認為經濟有待改善的有42.8%，顯然市民最有感的是市府在經濟上做的不好，可見盧秀燕市長在經濟發展上的作為有待加強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法