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    軍情局退將赴中「犯大忌」 檢調搜索約談3退役將校

    軍情局退將赴中「犯大忌」 ，檢調搜索約談3退役將校。示意圖。（本報合成）

    軍情局退將赴中「犯大忌」 ，檢調搜索約談3退役將校。示意圖。（本報合成）

    2020/10/20 16:17

    〔記者錢利忠／台北報導〕服役期間曾涉足國軍資通電作戰相關業務的軍情局退役岳姓少將、張姓及周姓上校，被調查局監聽鎖定，涉嫌於退役後多次前往中國，因而被質疑遭中方吸收或提供情報；調查局國家安全維護工作站今兵分3路搜索，並約談3人到案，另約談近4名證人，稍晚將移送台北地檢署複訊，全案朝違反國家情報工作法及國家安全法等方向偵辦。

    檢調獲報，自2013年開始，3人分別多次以旅遊名義赴中國，由於3人熟知國軍的資通電軍相關業務及部署，經國安單位長期偵監後，質疑3人頻繁赴中另有目的，為釐清3人赴中後見過哪些人、「參訪」過哪些機構，於今日發動搜索及約談。

    專案小組根據入出境紀錄顯示，3人分別自2013年開始至2018年間，頻繁前往中國。檢調調查，3人裡最早赴中的是張男，並約民間人士傅姓男子赴中，引薦傅男結識中方情治人員。

    張、周2人另於2016至2018年間，邀約岳姓退役少將赴中，次數將近10次，會面對象為中方情治人員，岳男另涉嫌受周男委託，代為交付文件給中方情治人員。

    張男及周男於2016至2017年間，另介紹民間人士王姓男子赴中與中方情治人員見面。

    檢調獲報，軍情局3名退役少將和上校，自2013年開始多次以旅遊名義赴中，由於3人熟知國軍的資通電軍相關業務及部署，經國安單位長期偵監後，質疑3人頻繁赴中另有目的，於今日發動搜索及約談。（路透檔案照，本報合成）

    檢調獲報，軍情局3名退役少將和上校，自2013年開始多次以旅遊名義赴中，由於3人熟知國軍的資通電軍相關業務及部署，經國安單位長期偵監後，質疑3人頻繁赴中另有目的，於今日發動搜索及約談。（路透檔案照，本報合成）

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