台海軍情》「天龍演習」反擊武嚇 F-16實彈發射響尾蛇飛彈

F-16戰機飛行員發射響尾蛇飛彈。（軍聞社）

2020/10/20 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕空軍年度重要訓練「天龍演習」在昨天（19日）啟動，今天（20日）更出現完全模擬實戰，我國空軍的F-16飛行員在地勤人員的配合下，掛載紅外線響尾蛇飛彈升空，在長機與僚機的相互合作中，實施空對空實彈射擊任務，並增進官兵實戰能量。

根據《軍聞社》 報導，戰機起飛前，飛官與機工長共同進行戰機360度檢查，武掛分隊的官兵也特別檢整掛載的紅外線響尾蛇飛彈，在空地勤人員相互配合中，戰機緩緩滑出，26作戰隊官兵也特別在滑行道旁揮舞隊旗，為任務飛行員加油打氣！

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F-16戰機飛官懷抱著勇奪第一的信念，依照序列升空，準備前往指定空域實施射擊任務；戰機穿越雲層後發現目標，飛行員鎖定目標，並立即發射響尾蛇飛彈，隨即實施轉彎脫離，希望用精準的射擊實力，為聯隊爭取榮耀。

據本報報導，官員透露，往年的飛彈射擊，因事涉敏感，通常均會低調實施，但今年受到共軍連番侵擾我空域影響，為了因應緊張情勢，加強飛行員對精準武器的操控能力，在「天龍演習」中實施飛彈實彈射擊合情合理，但中程飛彈因敏感程度高、加上參數恐洩露等顧慮，則不列入在競賽的範圍內；官員強調「要玩就玩真的」，不懼共軍的威脅和挑釁！

飛行員與機工長檢查飛彈掛載情況。（軍聞社）

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