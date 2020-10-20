美大選在即 朱立倫：台灣選邊站非常危險

朱立倫表示，美方學者建議，我國別在接下來的總統大選中選邊站，否則會非常危險。（記者林正堃攝）

2020/10/20 14:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前國民黨主席朱立倫辦公室今日舉辦一場跨國視訊會議，探討美中台關係與即將到來的美國總統大選。朱立倫在會後受訪表示，美方學者建議，我國別在接下來的總統大選中選邊站，否則會非常危險。雖綠營支持者在很多立場、發言都強力支持美國川普政府，但我方對於美國民主黨與其總統候選人拜登亦要保持密切關係。

朱立倫今日出席其辦公室主辦的「美國戴維森學院──任雪麗教授（Prof. Shelley Rigger）青年討論會：美中台關係暨美國總統大選」，他會後接受媒體聯訪時，被問及美方學者給予我方什麼建議？朱立倫表示，美方學者希望台灣不要選邊站，因為綠營近期操作太明顯，對於未來台美關係、兩岸安全，都應該用美國民主、共和黨都平衡的方式應處，否則對台灣非常不利，蔡英文總統也知道選邊站的危險性。

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另，朱立倫對於我國明年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，以及台美洽談雙邊貿易協定（BTA）議題表示，蔡政府在美豬操作已經非常明顯，對美國而言，是台灣主動在美國選舉扮演一定角色，尤其在美中對抗議題上，台灣應保持自己立場，一切以台灣優先、重視兩岸和平為最重要立場。

朱立倫表示，美方就經貿關係很務實，若今日犧牲民眾健康接受萊豬，很快地，接下來民進黨在BTA議題就會失去很大的籌碼，不知道要用什麼東西繼續換下去。他也質疑，蔡總統和行政院長蘇貞昌號稱很會談判，但這次談判策略很奇怪。

朱立倫也說，蔡政府選邊站最明顯例子，就是在美國大選期間開放萊豬，綠營支持者在很多立場上，都很強力的支持現任政府。當然很感謝美國總統川普對台灣的支持，但畢竟台灣對拜登、民主黨，也要保持密切關係，強力的選邊站，對台美關係不一定有利。

朱立倫說，對於我國依賴美國的情況，美方學者認為「戰略模糊」一定是未來美國持續作法，因此絕對不要把台灣未來安全，依賴在某一特定政府、特定總統。

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