柯文哲前發言人進基市府 林昆鋒：林右昌不會失言

基隆市政府綜合發展處長林昆鋒表示，基隆市長林右昌比較不會失言；被問到是否在影射前老闆柯文哲，林昆鋒說，並不是在針對誰。（記者俞肇福攝）

2020/10/20 14:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府產業發展處處長黃駿逸及綜合發展處新任處長林昆鋒布達宣誓典禮，今天上午在市府4樓禮堂舉行，由基隆市長林右昌監交。前台北市長柯文哲市府發言人林昆鋒致詞時說，基隆市長林右昌最感動他的一點就是堅持，而且不會失言。被問到是否在影射前老闆柯文哲，林昆鋒說，並不是在針對誰。

林昆鋒說，各地英雄好漢為何願意來基隆？就是因為市長林右昌，讓大家感覺到決心，林市長最感動他的一點就是堅持，而且不會失言。每一個市長都有個性，林右昌年輕，和他相差4歲，市長講一些東西他很快可以理解，。

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「基隆的好值得讓全台灣都知道」，林昆鋒以這次基隆舉辦國慶晚會為例，他看到當晚大船出港，當下非常感動，全國各地民眾都非常驚豔。

由於台北市長柯文哲不時有失言之舉，媒體問林昆鋒說林右昌不會失言是否在影射前東家？林昆鋒說，政治人物講話常被擴大解讀，林市長在發表一些重大政策上在他心目中是零失誤，他只是想表達這一點，並不是在針對誰。

林昆鋒要加入基隆市政府團隊有沒有告訴柯文哲？林昆鋒表示，之前北北基桃四首長同台時，林市長有當面告知柯市長，北市府同仁也有跟他說，柯文哲對此也是很開心，能夠得到兩位市長的肯定，他覺得到基隆服務更有信心。

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