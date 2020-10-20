IORG揭密中共對台認知作戰 AIT：助民主國家認識「對手」

民間專責以科學研究方法調查中國對台進行認知戰的研究單位「IORG」今20日舉辦「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，AIT發言人孟雨荷出席。（記者塗建榮攝）

2020/10/20 12:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進大眾了解中國最新對台認知作戰手法，提升公民資訊判讀能力，IORG研究室（Information Operations Research Group）今日召開「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，揭露台灣針對中國對台認知戰的研究成果，證實中國共產黨及中國政府確實參與「對台資訊操弄」和「人際滲透」；美國在台協會AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今日出席與會表示，不實訊息對民主制度構成很大威脅，IORG研究報告能協助民主國家認識他們的對手，盼其他國家能借鏡台灣經驗和研究。

IORG共同主持人游知澔指出，本次研究報告有三大重點，第一、IORG以可公開檢驗的科學方法分析出，中國共產黨及中國政府確實參與「對台資訊操弄」和「人際滲透」，這也是資訊戰的手段，嘗試改變台灣民眾認知，包含改變對中國的認知、對台灣政府、民主體制、國際關係的認知。

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游知澔談及，第二、IORG以客觀事實，對台灣民眾公布「中共對台認知作戰」網絡圖，可以發現政府、民間組織、個人媒體、網路粉專等節點，也可以發現中共對台操弄的路徑，以及被中國操弄的資訊，如何透過中介者進入台灣輿論圈。

第三、中共能夠成功操縱的關鍵在於「在地協力者」，這些在地協力者的「客觀行為」幫忙不實資訊傳播，而與主觀犯意無關，重要在地協力者有政論節目名嘴、主流媒體、社交媒體、即時通訊臉書粉專、LINE群組等。

「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」報告共提出14項研究成果，包含「以公開可檢驗的資料科學方法，證實中國共產黨及中國政府確實參與對台資訊操弄」、「透過7個資訊操弄事件研析，源自中國的資訊操弄論述有多樣且細緻化的趨勢」、「事件影響範圍擴及台灣以外國家或地域，中共會直接以官方機構或媒體介入，例如武漢肺炎事件、光復美國事件」。

報告揭露，在多起資訊操弄事件中，多起社交媒體上的「群聚發文」行為，出現多個社交媒體帳號在短時間內張貼相同內容或連結，台灣、香港、馬來西亞社交媒體皆有「群聚發文」行為；游知澔說，有觀察到「群眾發文」現象，連續兩則貼文只間隔1分鐘左右，另在「光復美國」資料分析上，「光復美國」的貼文速度比其他正常文章速度快10倍，用客觀資料就可以分析，這背後可能有政治動機。

研究發現，「在地協力者」是中國對台資訊操弄能否成功的關鍵因素，「在地協力者」與中共官方的利益關係，則尚待深入研究、釐清。另一方面，台灣大眾媒體為追求商業利益，求快並疏於查證，有助於受操弄資訊在台灣資訊空間傳播。

報告指出，相同內容的受操弄資訊，會出現在台灣不同地區、不同年齡層的封閉群組中；相同內容的受操弄資訊，會出現在公開社交媒體及封閉群組中，出現時間則可能同步，或可能不一致；比較公開社交媒體及封閉群組，事實查核能有效降低受操弄資訊在公開社交媒體傳播。

有經名人「在地協力者」傳播的受操弄資訊，在封閉群組中佔整體訊息數量比例較高；結合多起資訊操弄事件及人際滲透案例網絡，各事件或案例網絡交集處，能有效指出重要「在地協力者」；資訊操弄及滲透方式多元、細緻且多變等現象。

AIT發言人孟雨荷表示，不實訊息對民主制度構成很大威脅，不實訊息敗壞民主環境，不實訊息製造社會分歧，不實訊息降低民眾對政府的信心，為了面對這個挑戰，第一步是要了解及調整。希望IORG的研究報告，能協助民主國家進一步認識他們的對手，除了報告之外，今天的活動也有特別意義。

孟雨荷強調，首先，散播不實訊息的人認為民主制度有弱點，以為可以利用言論自由、網路自由、行為自由來破壞民主，但正好相反，這場活動正好來自於民主制度，要從事這樣的研究乃是教育制度讓人保持好奇及培養辨別能力，以及政府對民眾有透明的溝通。

孟雨荷說，今天活動也是台灣人對國際場做出貢獻很好例子，我們知道台灣在很多國際場所不能參加國際組織、不能分享經驗，很多國家面對不實訊息這樣難題，希望其他國家能借鏡台灣的經驗和研究，也就是「Taiwan Can Help」，鼓勵台灣繼續做有價值研究，我們會越來越了解對手，對手也會越來越弱。

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