今再阻蘇揆報告 國民黨：蔡總統到國會報告就不杯葛

國民黨再度搬出人形立牌及豬模型佔據議場。（記者劉信德攝）

2020/10/20 11:52

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，國民黨團表示，若蔡英文總統願意赴立院進行國情報告，國民黨團就不會杯葛，也同意總統不必道歉，但民進黨團又一次以拖待變，迴避國會監督，國民黨團呼籲蔡總統勇敢面對國會，更是歷史的機遇。

國民黨立委今再度杯葛蘇貞昌施政報告，是立院本會期第4次，立院國民黨團表示，國民黨團於本會期開議日立即提出要求蔡總統赴國會國情報告，並針對開放萊豬進口，並對全國民眾公開道歉之主決議提案。當日民進黨團以拖待變，以人數優勢交付朝野黨團協商。此2項提案已過1個月協商冷凍期，今國民黨團主動召集協商，尋求朝野共識。

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國民黨團表示，今日協商國民黨團公開承諾，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛，只要總統願意來國會報告，國民黨團也同意總統不必道歉。此修正提議，所有在野黨團一致同意。但非常遺憾，民進黨團表示針對總統赴國會國情報告案，必須交付修憲委員會討論有具體結論再說，又一次以拖待變，迴避國會監督，迴避面對民意，全民都看在眼裡。

國民黨團批評，此次開放萊豬進口如此重大的食安民生議題，沒有事先與人民溝通，與產業溝通，與國會溝通，面對有高達7成以上民眾對「萊豬入台」有高度的恐懼及疑慮下，中央政府及蔡總統有義務及責任向全民報告，此重大政策的決策過程及未來政府的因應作為，並針對現今詭譎多變的國際情勢及兩岸關係，政府是否已經有因應對策及方案？這是對蔡總統嚴峻的考驗，更是歷史的機遇。

國民黨團呼籲蔡總統，勇敢一次，勇敢面對國會，勇敢面對人民，為中華民國創造民主新頁，「這個歷史機遇正在您手中！」

立委葉毓蘭、陳玉珍等則是坐上主席台杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。（記者劉信德攝）

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