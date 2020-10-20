中天面臨換照危機 時力黨團：附款未履行 早應撤照

時代力量黨團舉行「土徵修法杜絕強拆悲劇、中天撤照落實撤換分流」記者會 。（記者王藝菘攝）

2020/10/20 09:37

〔記者吳書緯／台北報導〕中天新聞台執照將於12月10日到期，面臨撤照危機，引發各界關注；立法院時代力量黨團總召邱顯智今表示，中天在2014年有換照附款，但NCC直到2019年才開始追蹤落實進度，按正常情況中天早該被撤銷執照，並呼籲中天換照聽證會鑑定人名單應顧及公正、專業、多元及利益迴避，曾擔任中天職務或是中天委託執行專案的學者專家應迴避。

時代力量黨團舉行「土徵修法杜絕強拆悲劇、中天撤照落實撤換分流」記者會；邱顯智指出，去年反紅媒大遊行有20萬人參加，可見大家對NCC（國家通訊傳播委員會）的不作為非常不滿意。

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邱顯智指出，6年前中天換照附款，但是中天根本沒有履行附款，又到了要換照還有這樣的爭議存在，當NCC舉行聽證會時，時力黨團認為可以重新好好審視，中天是否獲得許可的機會；邱顯智鄭重呼籲NCC，有關聽證會鑑定人的部分，應顧及公正、多元、專業、利益迴避，曾任職中天或擔任過委託專案的學者專家，不應該擔任鑑定人。

此外，邱顯智說，新聞頻道應落實撤換照分流機制，「撤照是撤照，換照是換照」，不應該混在一起，「過去6年來NCC睡了5年」，直到去年623反紅媒的前4天才罰中天50萬；邱顯智表示，中天附款未履行早應撤照，本次撤照應加重不良紀錄評比權重。

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