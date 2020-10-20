為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中天面臨換照危機 時力黨團：附款未履行 早應撤照

    時代力量黨團舉行「土徵修法杜絕強拆悲劇、中天撤照落實撤換分流」記者會 。（記者王藝菘攝）

    時代力量黨團舉行「土徵修法杜絕強拆悲劇、中天撤照落實撤換分流」記者會 。（記者王藝菘攝）

    2020/10/20 09:37

    〔記者吳書緯／台北報導〕中天新聞台執照將於12月10日到期，面臨撤照危機，引發各界關注；立法院時代力量黨團總召邱顯智今表示，中天在2014年有換照附款，但NCC直到2019年才開始追蹤落實進度，按正常情況中天早該被撤銷執照，並呼籲中天換照聽證會鑑定人名單應顧及公正、專業、多元及利益迴避，曾擔任中天職務或是中天委託執行專案的學者專家應迴避。

    時代力量黨團舉行「土徵修法杜絕強拆悲劇、中天撤照落實撤換分流」記者會；邱顯智指出，去年反紅媒大遊行有20萬人參加，可見大家對NCC（國家通訊傳播委員會）的不作為非常不滿意。

    邱顯智指出，6年前中天換照附款，但是中天根本沒有履行附款，又到了要換照還有這樣的爭議存在，當NCC舉行聽證會時，時力黨團認為可以重新好好審視，中天是否獲得許可的機會；邱顯智鄭重呼籲NCC，有關聽證會鑑定人的部分，應顧及公正、多元、專業、利益迴避，曾任職中天或擔任過委託專案的學者專家，不應該擔任鑑定人。

    此外，邱顯智說，新聞頻道應落實撤換照分流機制，「撤照是撤照，換照是換照」，不應該混在一起，「過去6年來NCC睡了5年」，直到去年623反紅媒的前4天才罰中天50萬；邱顯智表示，中天附款未履行早應撤照，本次撤照應加重不良紀錄評比權重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    報導不實遭NCC罰160萬 中天提行政訴訟北高行駁回
    2020/10/18 16:45

    報導不實遭NCC罰160萬 中天提行政訴訟北高行駁回
    中天換照 政院：NCC獨立審查從馬政府到蔡政府都一樣
    2020/10/17 16:16

    中天換照 政院：NCC獨立審查從馬政府到蔡政府都一樣

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    遭藍營質疑介入中天換照案 民進黨駁斥：國民黨才是在帶風向
    2020/10/15 14:14

    遭藍營質疑介入中天換照案 民進黨駁斥：國民黨才是在帶風向
    江啟臣：中天與政府意見相左 憂NCC已有所定見
    2020/10/14 14:48

    江啟臣：中天與政府意見相左 憂NCC已有所定見
    NCC對中天總經理林柏川兼職有疑慮 人事案持續卡關
    2020/08/19 16:48

    NCC對中天總經理林柏川兼職有疑慮 人事案持續卡關
    NCC新任委員8/1上任 時力：對中天硬起來不要被當「塑膠」
    2020/07/30 11:57

    NCC新任委員8/1上任 時力：對中天硬起來不要被當「塑膠」
    中天新聞台2節目涉散播謠言 NCC罰120萬
    2020/05/13 15:59

    中天新聞台2節目涉散播謠言 NCC罰120萬
    政治今日熱門
    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸
    2020/10/19 10:15

    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸

    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺
    2020/10/19 10:25

    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺 影片

    為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因
    2020/10/19 10:28

    為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因

    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見
    2020/10/19 10:40

    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播