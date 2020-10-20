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    首頁　>　政治

    獨家》全台蔣公銅像清除進度23％！促轉會：360處威權象徵已處置

    經濟部台糖公司轄下花蓮光復糖廠公共空間有一尊大型蔣公銅像，目前尚未處置，遊客出入糖廠園區可以看見銅像。（記者陳鈺馥攝）

    經濟部台糖公司轄下花蓮光復糖廠公共空間有一尊大型蔣公銅像，目前尚未處置，遊客出入糖廠園區可以看見銅像。（記者陳鈺馥攝）

    2020/10/20 08:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會公布兩蔣銅像「威權象徵」處置最新進度，扣除慈湖紀念公園的兩蔣塑像外，全國公共空間威權象徵共1542處，已完成處置與同意處置者合計360處，占原統計數量23%。

    促轉會統計，中央機關的威權象徵數量575處，已處置暨同意處置數63處、占11%；地方政府所轄威權象徵數量967處，已處置暨同意處置數297處、占31%。

    促轉會指出，相較於地方政府已處置或同意處置者比例已達3成，在中央機關部分，以國防部、教育部、退輔會三部會的處置進度較為緩慢。

    促轉會說明，扣除國防部、教育部、退輔會三部會外，各中央機關仍需協商之處置標的，計有39處。其中27處位於文化資產土地定著範圍，尚須與文化主管機關共同釐清是否為保存主體，以及可能處置方案與程序。

    另外，目前各中央機關中，已將所轄公共空間威權象徵全數完成處置者，有財政部、法務部、勞動部、衛福部、海委會等5部會。

    據悉，國防部各營區及所屬機關擁有的蔣公銅像威權象徵高達260處，目前一件都未清除，處理進度掛零；教育部所屬機關及學校有155處，僅處理5處；退輔會所管機關及榮民之家、榮民醫院共66處，只處理台中1處廢棄院區的銅像。

    促轉會統計，總統府有4處威權象徵，尚未處置，處理進度0%；立法院1處威權象徵，尚未處置；考試院有5處，僅處理1處；內政部14處，已處理11處；經濟部23處，已處置18處；交通部有6處威權象徵，已處置3處；農委會7處，已處置5處。

    據了解，文化部所轄蔣公銅像13處，一件皆未清除，包含中正紀念堂內全台最大蔣介石銅像，該轉型方案送進行政院逾一年多，仍無下文；在國立故宮博物院、國發會所轄公共空間各1處威權象徵，目前亦未清除。

    國防部所管威權象徵達260處，目前一件未清，處理進度0%。圖為台北市憲兵指揮部大門口蔣介石銅像，民眾在林森北路上清楚可見。（資料照）

    國防部所管威權象徵達260處，目前一件未清，處理進度0%。圖為台北市憲兵指揮部大門口蔣介石銅像，民眾在林森北路上清楚可見。（資料照）

    台北市建國中學內蔣介石銅像。（資料照）

    台北市建國中學內蔣介石銅像。（資料照）

    全台地方政府所轄威權象徵數量967處，目前已處置297處、占31%，其中花蓮縣有22處，僅處置8處。圖為花蓮新城鄉公所前，尚未處置的蔣公銅像。（記者陳鈺馥攝）

    全台地方政府所轄威權象徵數量967處，目前已處置297處、占31%，其中花蓮縣有22處，僅處置8處。圖為花蓮新城鄉公所前，尚未處置的蔣公銅像。（記者陳鈺馥攝）

    全台各縣市地方政府所轄威權象徵數量，及最新處理進度，台北市政府所管有109處，目前僅處置2處。（記者陳鈺馥翻攝）

    全台各縣市地方政府所轄威權象徵數量，及最新處理進度，台北市政府所管有109處，目前僅處置2處。（記者陳鈺馥翻攝）

    中央機關所轄威權象徵數量，以國防部、教育部、退輔會三部會處置進度緩慢，各大營區、學校充斥蔣公銅像。（記者陳鈺馥翻攝）

    中央機關所轄威權象徵數量，以國防部、教育部、退輔會三部會處置進度緩慢，各大營區、學校充斥蔣公銅像。（記者陳鈺馥翻攝）

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