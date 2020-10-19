中天新聞台執照12月到期 李戡嗆：稱「紅媒」實在「太抬舉」

李戡今天指出，中國對台系統沒智商指揮台灣媒體，台灣社會應有足夠自信，證明中國的愚蠢。（資料照）

2020/10/19 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》執照將於2020年12月10日到期，面臨撤照危機，李敖之子李戡今（19日）對此表示，中國官方智商不足，無法插手台灣媒體，而台灣社會應有足夠自信，證明中國統戰、宣傳部門的愚蠢和失敗。

李戡今在臉書指出，許多人認為中天是「親中紅媒」，但「紅媒」二字實在「太抬舉」，說穿了就是在中國做生意的大台商，「每天都在想方設法增加和官方的談判籌碼」，而中國官方「根本沒智商指揮中天」，對台系統宣傳招數求的是「自欺欺人的效果」，把「台灣媒體變成《央視》反倒礙事」。

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李戡認為，該新聞台不是「紅媒」，但確實「親中」，但看上的「不是中國統一，而是中國的人民幣」，現在台灣某些社會裂痕，不會因為中天撤照而消失，反之可能更沒辦法癒合，該台作風固然可議，但收視率能說明一切，「如果中天又要捧出一個X流，就讓它去吧！」

李戡強調，「台灣社會應有足夠的自信，在全世界誤認中國大陸有能耐搞宣傳搞滲透的同時，緊鄰中國大陸、語言文字相通的台灣，卻絲毫未受大陸（中國）負面宣傳的影響。台灣社會應有足夠的肚量，支持中天作為監督執政黨的角色，同時反對它『演戲』給對岸看的一面。台灣應以自身行動，向全世界證明言論自由的精神，以及中國大陸統戰和宣傳部門的愚蠢和失敗。」

李戡臉書全文

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