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    斐濟台商：每次重大慶典 中國使館都派人照相

    國民黨立委溫玉霞與斐濟台商視訊，還原10月8日國慶晚會情況。（記者林良昇攝）

    國民黨立委溫玉霞與斐濟台商視訊，還原10月8日國慶晚會情況。（記者林良昇攝）

    2020/10/19 16:41

    〔記者林良昇／台北報導〕中國外交官闖入我駐斐濟代表處於10月8日舉辦的國慶晚會，還動手攻擊台灣代表處成員。國民黨立委溫玉霞今下午與斐濟呂姓台商視訊連線，台商指出，我國往年有重大慶典時，中國使館都會派人來照相取證，這次會場有兩道門，中國使館人員想硬闖被擋住才發生推擠。

    溫玉霞今下午在立院與斐濟呂姓台商視訊，呂姓台商的台商友人也有在這次10月8日國慶晚會會場。這位台商還原10月8日晚會情況指出，以往每次只要有重大慶典時，中國使館都會派人員到場照相、取證，這次也是相同情況。

    台商指出，這次國慶晚會為了慎重起見，我駐斐濟代表黎倩儀特別租一家飯店，場地有兩道安全門，要進入會場需經過另一間貴賓室，中國使館人員當日想要進入貴賓室到會場，在要進入貴賓室時被代表處、官方人員、農技團團員發現，不讓其進入，就發生爭執、推擠，但這不愉快的畫面在會場外發生，會場內貴賓並沒有看到。

    台商表示，中國使館人員在第一關卡就卡住，不得其門而入，我方當主人，不願意鬧得很嚴重，怕影響到會場貴賓，但中國大使館人員很強悍，拉扯之間就發生問題，但最後並沒有讓中國使館人員進會場。

    台商認為，為了保護我方貴賓，這次已有兩道安全門，今後我方的活動，警衛方面還要再加強，畢竟我們是自由世界，沒辦法想像對方為什麼要這樣，推測中國使館人員做法是要看會場貴賓，後續採取一些行動，但這些行動很難預測是什麼。

    台商也說，在斐濟會發生的事情，全世界各地都會有類似狀況，並不特別，台灣人很溫和，但對岸的人有其民族性，和我們不一樣。

    對於中方稱台灣方先挑釁和言語衝突，台商指出，這是各說各話，但畢竟是我方辦國慶晚會，不可能惡言相向，要嘛來當我們的客人，如果不是客人，以往經驗是就請他們出去或不要讓他們進來。

    溫玉霞也認同，強調該場地是我們的，「怎麼會說我們挑釁？」台商則說，一般來說會以禮相待，但如果沒有和善處理，還是必須要強請對方出去，除非有命令說可以邀請他們一起來，但那是不可能的，現在有我方人員受傷就是事實。

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