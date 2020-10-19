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    中國東南沿海部署「東風-17」射程遠 藍委︰美軍基地恐才是目標

    解放軍已在東南沿海飛彈基地部署了最先進的高超音速飛彈東風-17。東風-17飛彈示意圖。（歐新社）

    解放軍已在東南沿海飛彈基地部署了最先進的高超音速飛彈東風-17。東風-17飛彈示意圖。（歐新社）

    2020/10/19 14:36

    〔記者林良昇／台北報導〕南華早報報導，中國加強東南沿海的軍事化，將最先進的「東風-17」高超音速飛彈部署到該地區，國民黨外交國防委員會立委馬文君認為，「東風-17」射程2500公里，若用來對付台灣不符成本，不是為了直接「攻台」，西太平洋美軍基地恐怕才是目標。

    對於中國將「東風-17」部署到東南沿海，被認為是為攻台做準備。馬文君表示，從成本效益來說，若要攻打台灣，解放軍現有的「東風-11」與「東風-11增程型」，射程已達300到600公里，相對廉價且數量龐大，可能才是襲擾國軍雷達與防空飛彈的主力。

    馬文君認為，「東風-17」射程長達2500公里，若用來對付台灣，多出來的射程不符成本，也不需要前推到沿海基地，部署在內地，行動更加隱密，且「它打得到我們，我們打不到它」，因此，西太平洋美軍基地恐才是目標。

    馬文君表示，若媒體報導屬實，應與近期美軍航空母艦「雷根號」重返南海部署的消息一起觀察。解放軍的意圖，在於利用「東風-17」的射程，威脅在台灣以東的西太平洋，以及南海的敵對或潛在敵對勢力，不是為了直接「攻台」，而是展示「封鎖」與「反介入」的實力，正是當年國共內戰，讓國軍吃盡苦頭的「圍點打援」戰術。

    馬文君也認為，在11月3日美國總統大選底定前，台灣周邊海域爆發「封鎖」、「驅離」或「局部衝突」的危機，持續升高，有擦槍走火的危機。

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