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    批民進黨媚日 國民黨智庫辦台灣光復研討會

    國民黨紀念台灣光復75週年，國民黨智庫將於10月22日舉行座談會，國民黨主席江啟臣也將與會。（資料照）

    國民黨紀念台灣光復75週年，國民黨智庫將於10月22日舉行座談會，國民黨主席江啟臣也將與會。（資料照）

    2020/10/19 12:37

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨紀念台灣光復75週年，國民黨智庫將於10月22日舉行座談會，國民黨主席江啟臣也將與會，會中將討論台灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義及國民黨在台灣光復前後所扮演的角色，國民黨也批評，民進黨政府媚日，對於日本在台灣殖民統治刻意掩過吹功。

    10月25日是台灣光復節，江啟臣將舉辦台灣光復節相關系列活動，國民黨智庫國家政策研究基金會預計於10月22日舉辦「台灣光復75週年研討會」，江啟臣也將出席致詞。

    國民黨智庫表示，今年10月25日適逢台灣光復75週年，這是所有台灣人都應該牢記的日子，因1945年中華民國贏得8年對日抗戰，台灣人終於脫離被日本殖民統治的次等公民身分，做自己真正的主人。

    國民黨智庫批評，2000年12月民進黨執政時期修正《紀念日及節日實施辦法》，台灣光復節不再放假，再加上民進黨政府媚日，對於日本在台灣殖民統治的50年，刻意掩過吹功，淡化日本對台灣人民在政治、經濟、文化各方面的壓迫，更利用媒體、網軍引導輿論，避談「光復」、改採「終戰」的說法來否認二戰後台灣光復的史實。

    國民黨智庫認為，台灣光復節已不再有「節」的感覺，反而成為台灣人的心「結」，很多人都忘了光復節的歷史意義，更忽略了中華民國在台灣的努力與貢獻。

    國民黨智庫說，國民黨不願歷史被忽視、扭曲，甚至顛倒是非，所以特別舉辦台灣光復75週年研討會，並邀前台灣省政府主席趙守博、台灣大學心理系名譽教授黃光國、中華新文化發展協會理事長楊渡、前立委帥化民、中研院近代史研究所特聘研究員黃克武、國民黨黨史館副主任吳敏與談。當日研討會討論議題方向為：台灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義及國民黨在台灣光復前後所扮演的角色。

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