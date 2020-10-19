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    首頁　>　政治

    疫苗施打太踴躍如「爆桌」 蘇揆：分配節奏沒弄好 請國人原諒

    行政院長蘇貞昌針對疫苗暫緩施打一事，向國人道歉。（記者蔡昀容攝）

    行政院長蘇貞昌針對疫苗暫緩施打一事，向國人道歉。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/19 11:51

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕公費流感疫苗開打，疾病管制署日前宣布暫緩50歲到64歲非高風險慢性病患施打，引發民怨。對此、行政院長蘇貞昌以「爆桌」形容民眾踴躍施打疫苗，針對這次施打方式造成大家不便，實在很抱歉，請這個年齡層的國人原諒。

    蘇貞昌說，國家對流感防疫有整套的預防機制，去年進口的流感疫苗非常足夠，今年進口的疫苗數比去年還多。

    蘇貞昌表示，但收到武漢肺炎疫情影響，可能還加上衛福部長陳時中一開始出面示範施打疫苗，民眾響應熱絡，雖然準備的疫苗量比去年多，一時之間「爆桌」，大家統統來施打，尤其50到64歲接受力最高，幾乎要達標，反而最高危險群如65歲以上高齡長者和嬰幼兒，現在離達標還有一段距離，「所以我們拜託，50到64歲的國人同胞，能夠慢一點」。

    蘇強調，不是要這些民眾不要打，而是優先讓高危險群施打，這樣國人同胞健康狀況都能平穩；根據公衛專家的報告，全國施打率只要有25%，就能維持社區安全，目前流感的情形也很少，請大家放心。

    蘇貞昌也提到，一開始的分配節奏沒有弄好，造成50至64歲民眾困擾，這部分實在對不起，請這個年齡層的國人同胞原諒、稍微忍耐，還是會一步一步來，「只要都有這樣的施打，國人同胞就會很安全，請放心，我們就像在防治武漢肺炎一樣，全國同舟共濟一條心，我們台灣一定會做得世界最好。」

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