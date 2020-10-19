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    首頁　>　政治

    我駐斐濟人員遭中方打到腦震盪 綠委要求外交部：一定要告

    外交部亞太司長曾瑞利列席立法院外委會備詢。（記者呂伊萱攝）

    外交部亞太司長曾瑞利列席立法院外委會備詢。（記者呂伊萱攝）

    2020/10/19 11:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中國兩名外交人員闖我斐濟代表處國慶酒會還動粗，傷及我方人員，但事發至今外交部低調處理，直到外媒報導才爆發。民進黨立委何志偉今表示，這是非常嚴重的國際事件，要求外交部「一定要提告」；外交部則回應，已向警方立案，將向（提告）方向研議。

    何志偉今在外交國防委員會質詢外交部對斐濟代表處案件的後續處置。何志偉強調，此案與外交豁免權無關，因豁免權是豁免民事、與刑事案件無關。何志偉要求外交部「一定要提告」，因為「外交官的命也是命、外交官也是人生父母養」，不能允許這種事情。

    外交部亞太司長曾瑞利答詢時直言，中方態度囂張，「可以想像和當地政府之間關係多麼密切，導致他們有這種心態，敢這麼做」。推擠當中，中方和我方各有一位人員受傷，警方將中方人員帶離。我方到醫院驗傷，輕微腦震盪，傷勢不是很嚴重。

    至於後續司法處置，曾瑞利則說，這問題比較複雜敏感，已經和警方立案，會審慎評估再報告。

    何志偉對此回答並不滿意，強調暴力就是不對，「我的助理也曾經被黑道恐嚇跟蹤，我們第一線直接處理，將心比心，可不可以承諾提告？」

    外交部次長曾厚仁表示，這件事情的複雜性在表面上可能沒辦法看出來，斐濟方面希望用低調方式幫我們爭取權益，回去馬上向上級報告，往（提告）方向研議。

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