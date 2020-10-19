認官員規避質詢 李貴敏提案逾3分之1立委同意可解職官員

立委李貴敏。（資料照）

2020/10/19 11:43

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢時做出壓麥克風的動作，被國民黨解讀為規避質詢，國民黨立委李貴敏提案修改「立法院職權行使法」，對於有官員規避質詢、質詢時間未答覆或未依時限內書面回覆，得經立院全體委員3分之1以上表決同意，可解職官員。

蘇貞昌日前在立院答詢與農委會主委陳吉仲同台，蘇貞昌當時做出壓麥克風的動作，被國民黨解讀為阻止陳吉仲發言。蘇貞昌事後解釋，不是阻止同台首長發言，而是講話「不要讓別人聽到」﹔此外，蘇貞昌對於國民黨立委蔣萬安的「反質詢」，引起國民黨立委普遍不滿。

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李貴敏批評，民進黨國會過半，連帶讓行政官員有恃無恐，無能、不勝任或尸位素餐者有之，更讓人難以想像，在國會殿堂屢屢出現反質詢、拒絕答詢這些違憲違法的作為，甚至還有行政官員想回答，卻被行政院長壓麥克風不許回應的離譜場面。

李貴敏說，他提案修改「立法院職權行使法修正草案」，如有官員規避質詢、質詢時間未及答覆而未於質詢後20天（或延展期間）內以書面回覆時，得經立院全體委員3分之1以上表決同意解職該官員。

根據李貴敏提出「立法院職權行使法第22條條文修正草案」，明訂在行政院長或部會首長已逾法定書面答覆期限後，經質詢立委書面通知5日內未針對質詢內容答覆時，得不經討論，優先排入最近一次全院委員會議程審查及院會表決。如經全體立委3分之1贊成時，該未依法回覆質詢之部會首長於前開院會決議通過日解職下台。

李貴敏強調，根據「憲法增修條文」規定，行政院有向立法院提出施政報告的職責，立院也有向行政院長與部會首長質詢的權力。這就是民主政治中「民意政治」與「責任政治」的基本制度設計。惟因現行法令信賴官員自愛自重，未明訂官員拒絕答覆、不完整答覆或答非所問情形罰責。有鑒於行政官員目無法紀風氣日漸高漲，才修法彌補民意監督的漏洞。

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