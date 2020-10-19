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    首頁　>　政治

    政治不沾鍋？侯友宜：不分黨派顏色勇於任事

    侯友宜表示，擔任警察執法過程中就是不分黨派、顏色，要勇於任事。（記者邱書昱攝）

    侯友宜表示，擔任警察執法過程中就是不分黨派、顏色，要勇於任事。（記者邱書昱攝）

    2020/10/19 11:14

    〔記者邱書昱／新北報導〕2024總統人選已成現在熱門話題，民進黨呼聲高的桃園市長鄭文燦在日前受訪時，酸新北市侯友宜是政治味不濃是個不沾鍋，對此，侯友宜今天受訪時表示，他在公務體系多年，擔任警察執法過程中就是不分黨派、顏色，要勇於任事。

    侯友宜說，勇於任事是他的態度和精神，41年的公務都是這麼做也是初心，因此要好好努力做事。

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