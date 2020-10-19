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    國民黨擬擴大慶祝光復節 江啟臣：凸顯中華民國與台灣的連結

    國民黨擴大慶祝光復節。主席江啟臣表示，藉此凸顯中華民國與台灣重要的連結。（記者歐素美攝）

    國民黨擴大慶祝光復節。主席江啟臣表示，藉此凸顯中華民國與台灣重要的連結。（記者歐素美攝）

    2020/10/19 10:58

    〔記者歐素美／台中報導〕國民黨今年擬擴大紀念「台灣光復節」，並邀請蔡英文總統出席，媒體質疑國民黨擴大慶祝光復節與黨內路線之爭有關，主席江啟臣今天回應表示，與黨內路線之爭沒有任何關係，藍營本來就重視中華民國的節日，希望藉此凸顯中華民國與台灣這個重要的連結。

    國民黨主席江啟臣今天與台中市長盧秀燕會勘南陽國小，媒體詢問「國民黨擴大舉行光復節紀念活動，與黨內路線之爭有關係嗎？」

    江啟臣表示，光復節本來就是中華民國很重要的節日，與黨內路線之爭沒有任何關係，國民黨過去就非常重視中華民國路線及國慶日、光復節這些節日，這都是藍營非常重視的。

    江啟臣說，倒是民進黨執政以後，我們發覺反而弱化了這一部分的強調，也因此我們認為有必要在光復節的當下，喚起大家過去這段歷史的事實，某種程度上，也凸顯中華民國與台灣這個重要的連結。

    另媒體詢問「萊豬的議題及新聞的討論焦點降低，未來藍營有沒有什麼新的攻勢？」江啟臣說，我們為民喉舌，為民眾的健康把關，不是為了聲量，這是為了健康，也是為了民眾的福祉。

    江啟臣說，政府有沒有做好相關的準備，還是又是突襲式的，突襲民眾，突襲陳時中及相關部會。政府到底準備好了？還是各吹各的調，政府沒有跟民眾溝通就算了，如果跟內閣都溝通不好的話，怎麼跟民眾溝通。

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