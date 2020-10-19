大學朝向「公私併」？ 潘文忠：教育部政策支持

教育部長潘文忠（左一）今天在立法院教文會答詢時明確表示，樂見大學公私併，且會給予政策支持。（記者林曉雲攝）

2020/10/19 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴猛烈，私立科技大學校院協進會理事長、德明財經科技大學校長徐守德推估，到了117年，高職生源將再少4成，現有66所私立技專校院恐僅剩20、30所存活，呼籲推動「公私併」。教育部長潘文忠今天在立法院教文會答詢時明確表示，樂見「公私併」，教育部政策支持。

立委張廖萬堅質詢時表示，目前已有「公公併」，公立大學和公立大學合併，最近例如陽明大學和交通大學合併案，但對於私立技專校院面臨倒閉危機，喊出「公私併」公立大學和私立大學合併作解方，教育部已委託中正大學研究，他關注是否要另修專法？修法期程如何？

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教育部長潘文忠表示，為使學校有更好的發展，因此大學有合併一事，公立大學和私立大學的經營結構等雖有差異，但如果公立學校和私立學校有機會整併、有更好發展，教育部態度是樂見此發展方向，給予政策支持。

潘文忠表示，目前有幾所學校在會商公私併，遇到一些問題，因日本有學院分割讓渡前例，教育部已委託中正大學研究，預計11月研究會有成果出來。

張廖萬堅詢問，修法配套何時會送行政院和立法院？潘文忠表示，對於公私併可能會遇到的障礙，教育部會先了解整體實務情況，再進行是否修法或另訂特別法的研議。

立委李德維則關注教育部推動「願景計畫」，讓弱勢生以外加方式進入國立大學，政府補公校生學雜費是私校生的3倍，高教深耕補助經費公校也是私校的3.8倍，質疑教育部的高教策略是發展公校、放棄私校？

潘文忠表示，「願景計畫」是扶助弱勢學生可進入國立大學，但對於私校學生，教育部亦有扶助弱勢生的機制，教育部立場是會照顧每一個學生。

立委張廖萬堅今天質詢關注大學公私併，詢問教育部後續推動的期程。（記者林曉雲攝）

立委李德維今天質詢教育部長潘文忠，質疑教育部的高教政策是否為發展公校、放棄私校？潘文忠答詢表示，教育部立場是照顧每一個學生。（記者林曉雲攝）

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