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    首頁　>　政治

    中共慶祝台灣光復75周年 陸委會：遂行對台統戰目的

    「紀念台灣光復75周年：台北—南京視訊交流會」今日上午在台大校友會館舉行，中國方面還透過視訊連線，中國第二歷史檔案館館長馬振犢今日聲稱，台灣人民一心嚮往「祖國」，歷史充分說明，「台灣是祖國不可分割一部分」，與「祖國」的血緣關係更是不可分割。（記者陳鈺馥攝）

    「紀念台灣光復75周年：台北—南京視訊交流會」今日上午在台大校友會館舉行，中國方面還透過視訊連線，中國第二歷史檔案館館長馬振犢今日聲稱，台灣人民一心嚮往「祖國」，歷史充分說明，「台灣是祖國不可分割一部分」，與「祖國」的血緣關係更是不可分割。（記者陳鈺馥攝）

    2020/10/18 20:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為紀念台灣光復75周年，中國南京大屠殺史與國際和平研究院、南京抗日航空烈士紀念館與台灣統派社團「民主文化基金會」今日聯合主辦「台北—南京視訊交流會」，中國官方在視訊大肆鼓吹統戰言論，宣稱「台灣自古以來是中國領土」、「台灣是祖國不可分割一部分」，受到台北會場人士熱烈鼓掌。

    針對中共在兩岸視訊交流會上言論，陸委會今晚強調，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過70年，台灣的過去、現在或未來從來不是中華人民共和國一部分。不論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係，中共借故舉辦所謂的「台灣光復75周年」活動，本質上就是遂行其對台統戰的目的。

    陸委會指出，該會前已強調反對中共此類統戰活動，不樂見民眾、團體參與及合作辦理相關活動；也不得參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」活動。

    事實上，這類配合中共政治宣傳的作為並無法獲得台灣人民的認同，這些極少數遭利用的統戰對象，更不能代表台灣的主流民意。

    陸委會表示，該會先前已呼籲我民眾、團體勿輕易參加中共主導的統戰活動，並提醒不論實體交流或透過視訊方式，都應遵守相關交流規範。 對於中方辦理相關交流活動，該會將持續關注、掌握活動情形。

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